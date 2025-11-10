Local

Tacoma firefighters rescue person trapped in car after power pole crash

By KIRO 7 News Staff
Tacoma Power Pole Accident A person trapped inside their car after hitting a power pole in Tacoma. (Courtesy of the Tacoma Fire Department) (Tacoma Fire Department)
TACOMA, Wash. — The Tacoma Fire Department (TFD) says that firefighters rescued a person trapped inside their car after it struck a power pole.

The accident happened at 72nd Street E and E Roosevelt Avenue at 2:26 p.m. on Friday.

TFD says that no other cars were involved.

The four people were later transported to a local hospital.

