Tacoma firefighters rescue person trapped in car after power pole crash

TACOMA, Wash. — The Tacoma Fire Department (TFD) says that firefighters rescued a person trapped inside their car after it struck a power pole.
The accident happened at 72nd Street E and E Roosevelt Avenue at 2:26 p.m. on Friday.
TFD says that no other cars were involved.
The four people were later transported to a local hospital.
