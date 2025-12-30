Winning Powerball tickets sold across Washington rake in over $11 million

WA — This story was originally posted to MyNorthwest.com
There were some big wins across Washington after the latest Powerball run.
From Seattle to Pasco, players scored more than $11 million in prizes.
That includes two tickets worth $1 million and 26 others worth $50,000 or more.
Washington’s Lottery listed where each winning ticket was sold:
- September 10, 2025, drawing – one $1 million prize sold at Rockety located at 15119 Pacific Avenue S in Tacoma.
- September 21, 2025, drawing – one $50,000 prize sold at Safeway located at 17230 140th Avenue SE in Renton.
- September 27, 2025, drawing – one $100,000 prize (including the Power Play add-on, which was 2x on draw night, turning the $50,000 prize into $100,000) sold at Fred Meyer located at 101 Wellsian Way in Richland.
- September 29, 2025, drawing – one $1 million prize sold at Safeway located at 210 Washington Avenue S in Kent.
- October 4, 2025, drawing – two $50,000 prizes sold at Super Duper Foods located at 33607 US Highway 97 in Oroville and Albertsons located at 11012 Canyon Road E in Puyallup (Double Play drawing).
- October 8, 2025, drawing – one $50,000 prize sold at Clear Creek Grocery located at 14367 Clear Creek Road NW in Silverdale.
- October 25, 2025, drawing – one $50,000 prize sold at Jacksons located at 2936 228th Avenue SE in Sammamish.
- November 8, 2025, drawing – one $50,000 prize (Double Play drawing) sold at Pick-Rite Thriftway located at 211 E Pioneer Avenue in Montesano.
- November 22, 2025, drawing – three $50,000 prizes sold at Hico, located at 403 S Park Street in Chewelah. Also, at Chevron located at 4814 Center Street in Tacoma, and a street station located at 2805 E A Street in Pasco (Double Play drawing).
- November 24, 2025, drawing – two $50,000 prizes at Fred Meyer located at 6305 Bridgeport Way W in University Place and Jacksons located at 13138 Interurban Ave S in Tukwila (Double Play drawing).
- November 26, 2025, drawing – one $50,000 prize at Chevron located at 119 Interstate Avenue in Chehalis.
- December 6, 2025, drawing – two $50,000 prizes at Handy Mart located at 500 E State Street in Sedro Woolley and Safeway located at 121 W Walnut Street in Newport.
- December 10, 2025, drawing – one $50,000 prize and one $150,000 prize. The $50,000 prize was sold at Fred Meyer located at 5502 Point Fosdick Drive NW in Gig Harbor. The $150,000 prize (including the Power Play add-on, which was 3x on draw night, turning the $50,000 prize into $150,000) was sold at the IGA located at 622 E Broadway Street in Goldendale.
- December 13, 2025, drawing – one $50,000 winner and one $100,000 winner. The $50,000 prize was sold at the Evergreen Food Store located at 7306 Evergreen Way in Everett. The $100,000 prize (including the Power Play add-on, which was 2x on draw night, turning the $50,000 prize into $100,000) was sold at QFC located at 1009 Monroe Avenue in Enumclaw.
- December 15, 2025, drawing – two $50,000 prizes sold at Thanh Thanh Café located at 6033 Martin Luther King Jr. Way in Seattle, and Chevron located at 804 South Hill Park Drive in Puyallup.
- December 20, 2025, drawing – one $50,000 prize sold at Delightful Neighborhood Market located at 4818 N 45th Street in Tacoma.
- December 24, 2025, drawing – two $50,000 prizes sold at the Great American Casino located at 12715 4th Avenue W in Everett and ARCO located at 3002 Old Fairhaven Parkway in Bellingham.
The record $1.8 billion jackpot went to one lucky winner in Arkansas.
Contributing: Aaron Granillo, KIRO Newsradio; Julia Dallas, MyNorthwest
©2025 Cox Media Group