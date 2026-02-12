Washington State University releases fall football schedule

PULLMAN, Wash. — Cougs, get excited!
Washington State University released its 2026 fall football schedule.
The dates are set 🗓️#GoCougs | #MadeOfCrimson pic.twitter.com/hHkc4l82yk— Washington State Football (@WSUCougarFB) February 12, 2026
Here are the dates:
September 5 — Boeing Apple Cup, University of Washington (away)
September 12 — Kansas State (away)
September 19 — Duquesne (home)
September 26 — Arizona (home)
October 3 — Fresno State (home)
October 10 — Utah State (away)
October 17 — Oregon State (away)
October 24 — Boise State (home)
October 31 — San Diego State (away)
November 14 — Colorado State (home)
November 21 — Texas State (away)
November 28 — Flex Game (home)
December 4 — Pac-12 Conference Championship, #1 seed vs. #2 seed
©2026 Cox Media Group