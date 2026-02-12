Local

Washington State University releases fall football schedule

By KIRO 7 News Staff

PULLMAN, Wash. — Cougs, get excited!

Washington State University released its 2026 fall football schedule.

Here are the dates:

September 5 — Boeing Apple Cup, University of Washington (away)

September 12 — Kansas State (away)

September 19 — Duquesne (home)

September 26 — Arizona (home)

October 3 — Fresno State (home)

October 10 — Utah State (away)

October 17 — Oregon State (away)

October 24 — Boise State (home)

October 31 — San Diego State (away)

November 14 — Colorado State (home)

November 21 — Texas State (away)

November 28 — Flex Game (home)

December 4 — Pac-12 Conference Championship, #1 seed vs. #2 seed

