Central Pierce firefighters deliver groceries after Instacart driver crashes

Central Pierce Fire & Rescue (CPFR) says crews responded to a multi-car crash on Friday night.
One of the drivers involved was delivering groceries for Instacart but their car was damaged and couldn’t be driven, CPFR said.
A few firefighters from Rescue 66 grabbed the bags and delivered the groceries themselves, Central Pierce posted on Facebook.
"It was a small gesture that made a big difference for a grateful community member and a reminder that serving our community sometimes means going beyond emergency response," CPFR posted.
