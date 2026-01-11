Local

Central Pierce firefighters deliver groceries after Instacart driver crashes

By KIRO 7 News Staff
Central Pierce firefighters deliver groceries after Instacart driver crashes Photo: Central Pierce Fire & Rescue (Photo: Central Pierce Fire & Rescue)
Central Pierce Fire & Rescue (CPFR) says crews responded to a multi-car crash on Friday night.

One of the drivers involved was delivering groceries for Instacart but their car was damaged and couldn’t be driven, CPFR said.

A few firefighters from Rescue 66 grabbed the bags and delivered the groceries themselves, Central Pierce posted on Facebook.

"It was a small gesture that made a big difference for a grateful community member and a reminder that serving our community sometimes means going beyond emergency response," CPFR posted.

