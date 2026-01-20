Cities with the fastest-growing home prices in the Spokane metro area

The real estate frenzy spurred by the coronavirus pandemic continues, though at a slower pace. Buyers are still competing for a limited supply of housing, driving up prices for affordable properties.

The typical home value in the United States was $359,078 in December, 0.1% higher than the year before.

Increasing mortgage rates have slowed growth, with prices even declining in some places. But some areas are still seeing price jumps compared to the year before.

Stacker compiled a list of cities with the most expensive homes in the Spokane-Spokane Valley, WA metro area using data from Zillow. Charts show the monthly typical home value since January 2018.

#30. Spangle, WA

- 1-year price change: -$3,361 (-0.6%)

- 5-year price change: +$131,215 (+31.8%)

- Typical home value: $544,006 (#6 most expensive city in metro)

#29. Deer Park, WA

- 1-year price change: -$1,602 (-0.4%)

- 5-year price change: +$109,525 (+32.0%)

- Typical home value: $452,129 (#11 most expensive city in metro)

#28. Spokane, WA

- 1-year price change: -$826 (-0.2%)

- 5-year price change: +$90,658 (+31.0%)

- Typical home value: $383,289 (#20 most expensive city in metro)

#27. Cheney, WA

- 1-year price change: +$315 (+0.1%)

- 5-year price change: +$96,624 (+30.7%)

- Typical home value: $410,855 (#15 most expensive city in metro)

#26. Spokane Valley, WA

- 1-year price change: +$950 (+0.2%)

- 5-year price change: +$99,000 (+33.1%)

- Typical home value: $398,309 (#17 most expensive city in metro)

#25. Rice, WA

- 1-year price change: +$1,309 (+0.4%)

- 5-year price change: +$58,366 (+19.6%)

- Typical home value: $356,803 (#22 most expensive city in metro)

#24. Liberty Lake, WA

- 1-year price change: +$1,851 (+0.3%)

- 5-year price change: +$138,734 (+33.4%)

- Typical home value: $554,186 (#5 most expensive city in metro)

#23. Airway Heights, WA

- 1-year price change: +$2,020 (+0.6%)

- 5-year price change: +$96,276 (+35.8%)

- Typical home value: $364,898 (#21 most expensive city in metro)

#22. Chattaroy, WA

- 1-year price change: +$2,314 (+0.4%)

- 5-year price change: +$136,899 (+31.7%)

- Typical home value: $569,141 (#4 most expensive city in metro)

#21. Elk, WA

- 1-year price change: +$2,749 (+0.6%)

- 5-year price change: +$102,262 (+27.5%)

- Typical home value: $474,493 (#10 most expensive city in metro)

#20. Nine Mile Falls, WA

- 1-year price change: +$3,866 (+0.7%)

- 5-year price change: +$142,117 (+36.4%)

- Typical home value: $532,178 (#7 most expensive city in metro)

#19. Mead, WA

- 1-year price change: +$4,611 (+0.9%)

- 5-year price change: +$130,742 (+35.4%)

- Typical home value: $499,573 (#8 most expensive city in metro)

#18. Fairfield, WA

- 1-year price change: +$5,038 (+1.8%)

- 5-year price change: +$64,601 (+29.5%)

- Typical home value: $283,562 (#31 most expensive city in metro)

#17. Latah, WA

- 1-year price change: +$5,516 (+1.7%)

- 5-year price change: +$63,804 (+24.5%)

- Typical home value: $324,743 (#28 most expensive city in metro)

#16. Newman Lake, WA

- 1-year price change: +$6,165 (+1.3%)

- 5-year price change: +$129,166 (+36.1%)

- Typical home value: $487,336 (#9 most expensive city in metro)

#15. Kettle Falls, WA

- 1-year price change: +$6,868 (+2.7%)

- 5-year price change: +$56,994 (+27.5%)

- Typical home value: $264,580 (#33 most expensive city in metro)

#14. Medical Lake, WA

- 1-year price change: +$7,228 (+1.8%)

- 5-year price change: +$106,009 (+34.4%)

- Typical home value: $414,024 (#13 most expensive city in metro)

#13. Millwood, WA

- 1-year price change: +$8,119 (+2.4%)

- 5-year price change: +$94,685 (+36.9%)

- Typical home value: $351,534 (#24 most expensive city in metro)

#12. Loon Lake, WA

- 1-year price change: +$8,178 (+2.1%)

- 5-year price change: +$105,663 (+35.7%)

- Typical home value: $401,751 (#16 most expensive city in metro)

#11. Rockford, WA

- 1-year price change: +$9,320 (+2.4%)

- 5-year price change: +$101,161 (+34.4%)

- Typical home value: $395,012 (#18 most expensive city in metro)

#10. Otis Orchards-East Farms, WA

- 1-year price change: +$9,451 (+2.1%)

- 5-year price change: +$113,423 (+33.8%)

- Typical home value: $449,285 (#12 most expensive city in metro)

#9. Northport, WA

- 1-year price change: +$11,195 (+5.0%)

- 5-year price change: +$73,167 (+45.3%)

- Typical home value: $234,820 (#34 most expensive city in metro)

#8. Valley, WA

- 1-year price change: +$11,349 (+3.8%)

- 5-year price change: +$75,289 (+32.3%)

- Typical home value: $308,308 (#29 most expensive city in metro)

#7. Colville, WA

- 1-year price change: +$12,983 (+4.2%)

- 5-year price change: +$94,361 (+40.8%)

- Typical home value: $325,543 (#26 most expensive city in metro)

#6. Chewelah, WA

- 1-year price change: +$13,528 (+4.1%)

- 5-year price change: +$87,413 (+34.4%)

- Typical home value: $341,239 (#25 most expensive city in metro)

#5. Addy, WA

- 1-year price change: +$15,655 (+4.6%)

- 5-year price change: +$93,365 (+36.0%)

- Typical home value: $352,531 (#23 most expensive city in metro)

#4. Tumtum, WA

- 1-year price change: +$17,057 (+5.5%)

- 5-year price change: +$81,212 (+33.3%)

- Typical home value: $325,029 (#27 most expensive city in metro)

#3. Ford, WA

- 1-year price change: +$18,574 (+7.4%)

- 5-year price change: +$71,893 (+36.3%)

- Typical home value: $269,942 (#32 most expensive city in metro)

#2. Springdale, WA

- 1-year price change: +$23,137 (+8.2%)

- 5-year price change: +$89,979 (+41.8%)

- Typical home value: $305,367 (#30 most expensive city in metro)

#1. Clayton, WA

- 1-year price change: +$23,788 (+6.1%)

- 5-year price change: +$113,839 (+38.0%)

- Typical home value: $413,747 (#14 most expensive city in metro)