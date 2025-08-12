When do western Washington students go back to school?

The first day of school is just around the corner for some students.
In Washington, most districts typically start in late August or early September.
Here’s a look at when each one is heading back to class for the 2025-2026 school year:
Kindergarten
August 27 – Mercer Island
August 29 – Snoqualmie Valley
September 2 – Clover Park, Everett, Franklin Pierce, Federal Way, Kent, Mount Vernon, Renton, South Kitsap, Tahoma
September 3 – Bethel, Issaquah, Marysville, Northshore, Tukwila
September 4 – Bellingham, Vashon Island
September 5 – Bainbridge Island, Bellevue, Enumclaw, Lake Washington, Mukilteo, North Kitsap, Port Angeles, Stanwood-Camano, Sumner-Bonney Lake
September 8 – Auburn, Burlington-Edison, Central Kitsap, Edmonds, Highline, Lake Stevens, Lakewood, Monroe, Olympia, Peninsula, Puyallup, Riverview, Seattle, Snohomish, Tacoma, Tumwater, Yelm
September 9 – North Thurston
1st through 12th grade
August 26 – Franklin Pierce, South Kitsap, Snoqualmie Valley
August 27 – Bethel, Clover Park, Enumclaw, Everett, Kent, Mercer Island, Mount Vernon, Renton, Tahoma
August 28 – Issaquah, Marysville (grades 1-9)
August 29 – Marysville (grades 10-12)
September 2 – Bainbridge Island, Bellingham, Bellevue, Federal Way, Lake Washington, Mukilteo (grades 6 and 9), North Kitsap, Port Angeles, Riverview, Stanwood-Camano (grades 1-9), Sumner-Bonney Lake, Vashon Island
September 3 – Auburn, Burlington-Edison, Central Kitsap, Edmonds, Highline, Lake Stevens (grades 1-8, 10), Lakewood, Monroe, Mukilteo (grades 7, 8, and 10-12), Northshore, Olympia, Peninsula, Puyallup, Seattle, Shoreline, Snohomish (grades 1-7), Stanwood-Camano (grades 10-12), Tacoma, Tumwater (grades 6-12), Tukwila, Yelm
September 4 – Mukilteo (grades 1-5), North Thurston (grades 6-12), Lake Stevens (grades 9, 11, 12), Snohomish (grades 8, 10-12)
September 5 – Tumwater (grades 1-5)
September 8 – North Thurston (grades 1-5)
