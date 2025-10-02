How much house does $500,000 buy you in Walla Walla?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Walla Walla?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Walla Walla right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

70 Ne Rose St, College Place, WA 99324

- Price: $445,000

- 7 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,904

- See 70 Ne Rose St, College Place, WA 99324 on Redfin.com

1314 S Division St, Walla Walla, WA 99362

- Price: $490,000

- 5 bedrooms, 2.8 bathrooms

- Square feet: 2,056

- See 1314 S Division St, Walla Walla, WA 99362 on Redfin.com

210 E 7Th St, Waitsburg, WA 99361

- Price: $440,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,703

- See 210 E 7Th St, Waitsburg, WA 99361 on Redfin.com

801 Se Larkspur Pl, College Place, WA 99324

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,084

- See 801 Se Larkspur Pl, College Place, WA 99324 on Redfin.com

196 S Tausick Way, Walla Walla, WA 99362

- Price: $439,900

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,120

- See 196 S Tausick Way, Walla Walla, WA 99362 on Redfin.com

1436 Bryant Ave, Walla Walla, WA 99362

- Price: $495,000

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,967

- See 1436 Bryant Ave, Walla Walla, WA 99362 on Redfin.com

34 Cochran St, Dixie, WA 99329

- Price: $450,000

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,564

- See 34 Cochran St, Dixie, WA 99329 on Redfin.com

1704 Walla Walla Ave, Walla Walla, WA 99362

- Price: $465,000

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,405

- See 1704 Walla Walla Ave, Walla Walla, WA 99362 on Redfin.com

708 Alvarado Ter, Walla Walla, WA 99362

- Price: $449,900

- 4 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 2,640

- See 708 Alvarado Ter, Walla Walla, WA 99362 on Redfin.com

597 Middle Waitsburg Rd, Walla Walla, WA 99362

- Price: $448,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,453

- See 597 Middle Waitsburg Rd, Walla Walla, WA 99362 on Redfin.com

960 Brickner Rd, College Place, WA 99324

- Price: $489,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,664

- See 960 Brickner Rd, College Place, WA 99324 on Redfin.com

714 Se Mockingbird Dr, College Place, WA 99324

- Price: $479,500

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,919

- See 714 Se Mockingbird Dr, College Place, WA 99324 on Redfin.com

1374 Lillian Ave, Walla Walla, WA 99362

- Price: $474,990

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,805

- See 1374 Lillian Ave, Walla Walla, WA 99362 on Redfin.com

1044 N Clinton St, Walla Walla, WA 99362

- Price: $425,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,749

- See 1044 N Clinton St, Walla Walla, WA 99362 on Redfin.com

1306 S 2Nd Ave, Walla Walla, WA 99362

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,734

- See 1306 S 2Nd Ave, Walla Walla, WA 99362 on Redfin.com

434 Se Stanford Pl, College Place, WA 99324

- Price: $419,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,620

- See 434 Se Stanford Pl, College Place, WA 99324 on Redfin.com

2122 Leonard Dr, Walla Walla, WA 99362

- Price: $420,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,616

- See 2122 Leonard Dr, Walla Walla, WA 99362 on Redfin.com

1450 Sw Greeley St, College Place, WA 99324

- Price: $439,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,580

- See 1450 Sw Greeley St, College Place, WA 99324 on Redfin.com

798 Ava St, Walla Walla, WA 99362

- Price: $449,990

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,574

- See 798 Ava St, Walla Walla, WA 99362 on Redfin.com

928 Highland Rd, Walla Walla, WA 99362

- Price: $450,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,512

- See 928 Highland Rd, Walla Walla, WA 99362 on Redfin.com

6279 Touchet North Rd, Touchet, WA 99360

- Price: $497,500

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,396

- See 6279 Touchet North Rd, Touchet, WA 99360 on Redfin.com

921 Se Larkspur Pl, College Place, WA 99324

- Price: $439,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,364

- See 921 Se Larkspur Pl, College Place, WA 99324 on Redfin.com

513 Se Highland Park Dr, College Place, WA 99324

- Price: $455,000

- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 2,016

- See 513 Se Highland Park Dr, College Place, WA 99324 on Redfin.com

1303 Modoc St, Walla Walla, WA 99362

- Price: $428,000

- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 1,952

- See 1303 Modoc St, Walla Walla, WA 99362 on Redfin.com

156 Bryant Ave, Walla Walla, WA 99362

- Price: $459,000

- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 1,830

- See 156 Bryant Ave, Walla Walla, WA 99362 on Redfin.com

131 Sonoma Pl, Walla Walla, WA 99362

- Price: $479,000

- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 1,581

- See 131 Sonoma Pl, Walla Walla, WA 99362 on Redfin.com

301 Ne Danner Ln, College Place, WA 99324

- Price: $435,000

- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 1,556

- See 301 Ne Danner Ln, College Place, WA 99324 on Redfin.com

1037 Se Date Ave, College Place, WA 99324

- Price: $459,000

- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 1,500

- See 1037 Se Date Ave, College Place, WA 99324 on Redfin.com

1427 Lake Rd, Burbank, WA 99323

- Price: $495,000

- 3 bedrooms, 1.3 bathrooms

- Square feet: 2,808

- See 1427 Lake Rd, Burbank, WA 99323 on Redfin.com

177 Electric Ave, Walla Walla, WA 99362

- Price: $449,000

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,032

- See 177 Electric Ave, Walla Walla, WA 99362 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.