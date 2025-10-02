How much house does $500,000 buy you in Walla Walla?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.
These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.
While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Walla Walla?
To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Walla Walla right now. Listings below $500,000 were included if necessary.
70 Ne Rose St, College Place, WA 99324
- Price: $445,000
- 7 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,904
- See 70 Ne Rose St, College Place, WA 99324 on Redfin.com
1314 S Division St, Walla Walla, WA 99362
- Price: $490,000
- 5 bedrooms, 2.8 bathrooms
- Square feet: 2,056
- See 1314 S Division St, Walla Walla, WA 99362 on Redfin.com
210 E 7Th St, Waitsburg, WA 99361
- Price: $440,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,703
- See 210 E 7Th St, Waitsburg, WA 99361 on Redfin.com
801 Se Larkspur Pl, College Place, WA 99324
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,084
- See 801 Se Larkspur Pl, College Place, WA 99324 on Redfin.com
196 S Tausick Way, Walla Walla, WA 99362
- Price: $439,900
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,120
- See 196 S Tausick Way, Walla Walla, WA 99362 on Redfin.com
1436 Bryant Ave, Walla Walla, WA 99362
- Price: $495,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,967
- See 1436 Bryant Ave, Walla Walla, WA 99362 on Redfin.com
34 Cochran St, Dixie, WA 99329
- Price: $450,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,564
- See 34 Cochran St, Dixie, WA 99329 on Redfin.com
1704 Walla Walla Ave, Walla Walla, WA 99362
- Price: $465,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,405
- See 1704 Walla Walla Ave, Walla Walla, WA 99362 on Redfin.com
708 Alvarado Ter, Walla Walla, WA 99362
- Price: $449,900
- 4 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 2,640
- See 708 Alvarado Ter, Walla Walla, WA 99362 on Redfin.com
597 Middle Waitsburg Rd, Walla Walla, WA 99362
- Price: $448,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,453
- See 597 Middle Waitsburg Rd, Walla Walla, WA 99362 on Redfin.com
960 Brickner Rd, College Place, WA 99324
- Price: $489,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,664
- See 960 Brickner Rd, College Place, WA 99324 on Redfin.com
714 Se Mockingbird Dr, College Place, WA 99324
- Price: $479,500
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,919
- See 714 Se Mockingbird Dr, College Place, WA 99324 on Redfin.com
1374 Lillian Ave, Walla Walla, WA 99362
- Price: $474,990
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,805
- See 1374 Lillian Ave, Walla Walla, WA 99362 on Redfin.com
1044 N Clinton St, Walla Walla, WA 99362
- Price: $425,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,749
- See 1044 N Clinton St, Walla Walla, WA 99362 on Redfin.com
1306 S 2Nd Ave, Walla Walla, WA 99362
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,734
- See 1306 S 2Nd Ave, Walla Walla, WA 99362 on Redfin.com
434 Se Stanford Pl, College Place, WA 99324
- Price: $419,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,620
- See 434 Se Stanford Pl, College Place, WA 99324 on Redfin.com
2122 Leonard Dr, Walla Walla, WA 99362
- Price: $420,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,616
- See 2122 Leonard Dr, Walla Walla, WA 99362 on Redfin.com
1450 Sw Greeley St, College Place, WA 99324
- Price: $439,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,580
- See 1450 Sw Greeley St, College Place, WA 99324 on Redfin.com
798 Ava St, Walla Walla, WA 99362
- Price: $449,990
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,574
- See 798 Ava St, Walla Walla, WA 99362 on Redfin.com
928 Highland Rd, Walla Walla, WA 99362
- Price: $450,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,512
- See 928 Highland Rd, Walla Walla, WA 99362 on Redfin.com
6279 Touchet North Rd, Touchet, WA 99360
- Price: $497,500
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,396
- See 6279 Touchet North Rd, Touchet, WA 99360 on Redfin.com
921 Se Larkspur Pl, College Place, WA 99324
- Price: $439,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,364
- See 921 Se Larkspur Pl, College Place, WA 99324 on Redfin.com
513 Se Highland Park Dr, College Place, WA 99324
- Price: $455,000
- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 2,016
- See 513 Se Highland Park Dr, College Place, WA 99324 on Redfin.com
1303 Modoc St, Walla Walla, WA 99362
- Price: $428,000
- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 1,952
- See 1303 Modoc St, Walla Walla, WA 99362 on Redfin.com
156 Bryant Ave, Walla Walla, WA 99362
- Price: $459,000
- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 1,830
- See 156 Bryant Ave, Walla Walla, WA 99362 on Redfin.com
131 Sonoma Pl, Walla Walla, WA 99362
- Price: $479,000
- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 1,581
- See 131 Sonoma Pl, Walla Walla, WA 99362 on Redfin.com
301 Ne Danner Ln, College Place, WA 99324
- Price: $435,000
- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 1,556
- See 301 Ne Danner Ln, College Place, WA 99324 on Redfin.com
1037 Se Date Ave, College Place, WA 99324
- Price: $459,000
- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 1,500
- See 1037 Se Date Ave, College Place, WA 99324 on Redfin.com
1427 Lake Rd, Burbank, WA 99323
- Price: $495,000
- 3 bedrooms, 1.3 bathrooms
- Square feet: 2,808
- See 1427 Lake Rd, Burbank, WA 99323 on Redfin.com
177 Electric Ave, Walla Walla, WA 99362
- Price: $449,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,032
- See 177 Electric Ave, Walla Walla, WA 99362 on Redfin.com
This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.