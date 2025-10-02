How much house does $500,000 buy you in Olympia?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Olympia?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Olympia right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

6580 Elm St Se, Tumwater, WA 98501

- Price: $499,900

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 1,966

- See 6580 Elm St Se, Tumwater, WA 98501 on Redfin.com

7105 33Rd Ave Ne, Lacey, WA 98516

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,502

- See 7105 33Rd Ave Ne, Lacey, WA 98516 on Redfin.com

9140 Carys St Se, Yelm, WA 98597

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,379

- See 9140 Carys St Se, Yelm, WA 98597 on Redfin.com

123 171St Ave Se, Tenino, WA 98589

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,362

- See 123 171St Ave Se, Tenino, WA 98589 on Redfin.com

2304 Cooper Crest Pl Nw, Olympia, WA 98502

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,068

- See 2304 Cooper Crest Pl Nw, Olympia, WA 98502 on Redfin.com

741 G St Sw, Tumwater, WA 98512

- Price: $499,500

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,004

- See 741 G St Sw, Tumwater, WA 98512 on Redfin.com

4201 Mckinley St Ne, Lacey, WA 98516

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,054

- See 4201 Mckinley St Ne, Lacey, WA 98516 on Redfin.com

932 Tipsoo Loop N, Rainier, WA 98576

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,039

- See 932 Tipsoo Loop N, Rainier, WA 98576 on Redfin.com

7337 Radius Loop Se, Lacey, WA 98513

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,024

- See 7337 Radius Loop Se, Lacey, WA 98513 on Redfin.com

5215 58Th Ave Se, Olympia, WA 98513

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,969

- See 5215 58Th Ave Se, Olympia, WA 98513 on Redfin.com

5003 Madison Heights Ct Se, Olympia, WA 98501

- Price: $499,950

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,873

- See 5003 Madison Heights Ct Se, Olympia, WA 98501 on Redfin.com

513 Hidden Forest Dr Se, Olympia, WA 98513

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,812

- See 513 Hidden Forest Dr Se, Olympia, WA 98513 on Redfin.com

3005 Powder Ridge St Se, Olympia, WA 98501

- Price: $499,950

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,766

- See 3005 Powder Ridge St Se, Olympia, WA 98501 on Redfin.com

9744 Hay St Se, Yelm, WA 98597

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,343

- See 9744 Hay St Se, Yelm, WA 98597 on Redfin.com

9739 Hay St Se, Yelm, WA 98597

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,343

- See 9739 Hay St Se, Yelm, WA 98597 on Redfin.com

4544 Durham St Se, Lacey, WA 98503

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2.3 bathrooms

- Square feet: 2,066

- See 4544 Durham St Se, Lacey, WA 98503 on Redfin.com

3353 Nova St Ne, Lacey, WA 98516

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2.3 bathrooms

- Square feet: 1,572

- See 3353 Nova St Ne, Lacey, WA 98516 on Redfin.com

6628 Carolina St Se, Olympia, WA 98513

- Price: $498,000

- 3 bedrooms, 2.3 bathrooms

- Square feet: 1,556

- See 6628 Carolina St Se, Olympia, WA 98513 on Redfin.com

6112 Thornbury Ct Se, Lacey, WA 98513

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,332

- See 6112 Thornbury Ct Se, Lacey, WA 98513 on Redfin.com

5645 Lento Pl Se, Olympia, WA 98513

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 2,912

- See 5645 Lento Pl Se, Olympia, WA 98513 on Redfin.com

310 Y St Sw, Tumwater, WA 98501

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 1,800

- See 310 Y St Sw, Tumwater, WA 98501 on Redfin.com

9209 Candytuft Dr Se, Olympia, WA 98501

- Price: $499,950

- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 1,730

- See 9209 Candytuft Dr Se, Olympia, WA 98501 on Redfin.com

3615 Ryan St Se, Lacey, WA 98503

- Price: $495,000

- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 1,602

- See 3615 Ryan St Se, Lacey, WA 98503 on Redfin.com

4509 29Th Ct Se, Lacey, WA 98503

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 1,497

- See 4509 29Th Ct Se, Lacey, WA 98503 on Redfin.com

12909 Silver Creek Dr, Tenino, WA 98589

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 1,480

- See 12909 Silver Creek Dr, Tenino, WA 98589 on Redfin.com

1714 Ann St Ne, Olympia, WA 98506

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 1,382

- See 1714 Ann St Ne, Olympia, WA 98506 on Redfin.com

3246 78Th Ave Se, Olympia, WA 98501

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,400

- See 3246 78Th Ave Se, Olympia, WA 98501 on Redfin.com

2626 Hilltop Ct Sw, Olympia, WA 98512

- Price: $500,000

- 2 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 2,146

- See 2626 Hilltop Ct Sw, Olympia, WA 98512 on Redfin.com

236 Milroy St Nw, Olympia, WA 98502

- Price: $499,000

- 2 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 940

- See 236 Milroy St Nw, Olympia, WA 98502 on Redfin.com

1124 Pear St Ne, Olympia, WA 98506

- Price: $500,000

- 2 bedrooms, 0.8 bathrooms

- Square feet: 901

- See 1124 Pear St Ne, Olympia, WA 98506 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.