How much house does $500,000 buy you in Olympia?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.
These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.
While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Olympia?
To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Olympia right now. Listings below $500,000 were included if necessary.
6580 Elm St Se, Tumwater, WA 98501
- Price: $499,900
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 1,966
- See 6580 Elm St Se, Tumwater, WA 98501 on Redfin.com
7105 33Rd Ave Ne, Lacey, WA 98516
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,502
- See 7105 33Rd Ave Ne, Lacey, WA 98516 on Redfin.com
9140 Carys St Se, Yelm, WA 98597
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,379
- See 9140 Carys St Se, Yelm, WA 98597 on Redfin.com
123 171St Ave Se, Tenino, WA 98589
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,362
- See 123 171St Ave Se, Tenino, WA 98589 on Redfin.com
2304 Cooper Crest Pl Nw, Olympia, WA 98502
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,068
- See 2304 Cooper Crest Pl Nw, Olympia, WA 98502 on Redfin.com
741 G St Sw, Tumwater, WA 98512
- Price: $499,500
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,004
- See 741 G St Sw, Tumwater, WA 98512 on Redfin.com
4201 Mckinley St Ne, Lacey, WA 98516
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,054
- See 4201 Mckinley St Ne, Lacey, WA 98516 on Redfin.com
932 Tipsoo Loop N, Rainier, WA 98576
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,039
- See 932 Tipsoo Loop N, Rainier, WA 98576 on Redfin.com
7337 Radius Loop Se, Lacey, WA 98513
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,024
- See 7337 Radius Loop Se, Lacey, WA 98513 on Redfin.com
5215 58Th Ave Se, Olympia, WA 98513
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,969
- See 5215 58Th Ave Se, Olympia, WA 98513 on Redfin.com
5003 Madison Heights Ct Se, Olympia, WA 98501
- Price: $499,950
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,873
- See 5003 Madison Heights Ct Se, Olympia, WA 98501 on Redfin.com
513 Hidden Forest Dr Se, Olympia, WA 98513
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,812
- See 513 Hidden Forest Dr Se, Olympia, WA 98513 on Redfin.com
3005 Powder Ridge St Se, Olympia, WA 98501
- Price: $499,950
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,766
- See 3005 Powder Ridge St Se, Olympia, WA 98501 on Redfin.com
9744 Hay St Se, Yelm, WA 98597
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,343
- See 9744 Hay St Se, Yelm, WA 98597 on Redfin.com
9739 Hay St Se, Yelm, WA 98597
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,343
- See 9739 Hay St Se, Yelm, WA 98597 on Redfin.com
4544 Durham St Se, Lacey, WA 98503
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2.3 bathrooms
- Square feet: 2,066
- See 4544 Durham St Se, Lacey, WA 98503 on Redfin.com
3353 Nova St Ne, Lacey, WA 98516
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2.3 bathrooms
- Square feet: 1,572
- See 3353 Nova St Ne, Lacey, WA 98516 on Redfin.com
6628 Carolina St Se, Olympia, WA 98513
- Price: $498,000
- 3 bedrooms, 2.3 bathrooms
- Square feet: 1,556
- See 6628 Carolina St Se, Olympia, WA 98513 on Redfin.com
6112 Thornbury Ct Se, Lacey, WA 98513
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,332
- See 6112 Thornbury Ct Se, Lacey, WA 98513 on Redfin.com
5645 Lento Pl Se, Olympia, WA 98513
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 2,912
- See 5645 Lento Pl Se, Olympia, WA 98513 on Redfin.com
310 Y St Sw, Tumwater, WA 98501
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 1,800
- See 310 Y St Sw, Tumwater, WA 98501 on Redfin.com
9209 Candytuft Dr Se, Olympia, WA 98501
- Price: $499,950
- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 1,730
- See 9209 Candytuft Dr Se, Olympia, WA 98501 on Redfin.com
3615 Ryan St Se, Lacey, WA 98503
- Price: $495,000
- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 1,602
- See 3615 Ryan St Se, Lacey, WA 98503 on Redfin.com
4509 29Th Ct Se, Lacey, WA 98503
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 1,497
- See 4509 29Th Ct Se, Lacey, WA 98503 on Redfin.com
12909 Silver Creek Dr, Tenino, WA 98589
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 1,480
- See 12909 Silver Creek Dr, Tenino, WA 98589 on Redfin.com
1714 Ann St Ne, Olympia, WA 98506
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 1,382
- See 1714 Ann St Ne, Olympia, WA 98506 on Redfin.com
3246 78Th Ave Se, Olympia, WA 98501
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 1,400
- See 3246 78Th Ave Se, Olympia, WA 98501 on Redfin.com
2626 Hilltop Ct Sw, Olympia, WA 98512
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 2,146
- See 2626 Hilltop Ct Sw, Olympia, WA 98512 on Redfin.com
236 Milroy St Nw, Olympia, WA 98502
- Price: $499,000
- 2 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 940
- See 236 Milroy St Nw, Olympia, WA 98502 on Redfin.com
1124 Pear St Ne, Olympia, WA 98506
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 0.8 bathrooms
- Square feet: 901
- See 1124 Pear St Ne, Olympia, WA 98506 on Redfin.com
This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.