How much house does $500,000 buy you in Longview?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.
These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.
While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Longview?
To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Longview right now. Listings below $500,000 were included if necessary.
823 8Th Ave, Longview, WA 98632
- Price: $469,900
- 6 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,288
- See 823 8Th Ave, Longview, WA 98632 on Redfin.com
244 Niemi Rd, Longview, WA 98632
- Price: $489,000
- 5 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 2,631
- See 244 Niemi Rd, Longview, WA 98632 on Redfin.com
145 Wooden Bridge Rd, Kalama, WA 98625
- Price: $479,900
- 5 bedrooms, 0.8 bathrooms
- Square feet: 1,856
- See 145 Wooden Bridge Rd, Kalama, WA 98625 on Redfin.com
3646 Cedar Brook Dr, Longview, WA 98632
- Price: $485,000
- 4 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 4,412
- See 3646 Cedar Brook Dr, Longview, WA 98632 on Redfin.com
767 32Nd Ave, Longview, WA 98632
- Price: $495,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,260
- See 767 32Nd Ave, Longview, WA 98632 on Redfin.com
3231 Virginia Way, Longview, WA 98632
- Price: $475,000
- 4 bedrooms, 2.8 bathrooms
- Square feet: 3,311
- See 3231 Virginia Way, Longview, WA 98632 on Redfin.com
190 Inglewood Dr, Longview, WA 98632
- Price: $459,000
- 4 bedrooms, 2.8 bathrooms
- Square feet: 2,654
- See 190 Inglewood Dr, Longview, WA 98632 on Redfin.com
17 Jeffery Pl, Longview, WA 98632
- Price: $474,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,688
- See 17 Jeffery Pl, Longview, WA 98632 on Redfin.com
147 Alameda Dr, Kelso, WA 98626
- Price: $495,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,556
- See 147 Alameda Dr, Kelso, WA 98626 on Redfin.com
2729 42Nd Ave, Longview, WA 98632
- Price: $485,000
- 4 bedrooms, 2.3 bathrooms
- Square feet: 2,504
- See 2729 42Nd Ave, Longview, WA 98632 on Redfin.com
234 Loves Ave, Woodland, WA 98674
- Price: $494,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,688
- See 234 Loves Ave, Woodland, WA 98674 on Redfin.com
272 Military Rd, Kalama, WA 98625
- Price: $470,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,144
- See 272 Military Rd, Kalama, WA 98625 on Redfin.com
171 Yelton Dr, Longview, WA 98632
- Price: $484,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,280
- See 171 Yelton Dr, Longview, WA 98632 on Redfin.com
1209 S 6Th Ave, Kelso, WA 98626
- Price: $495,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,131
- See 1209 S 6Th Ave, Kelso, WA 98626 on Redfin.com
100 Inglewood Dr, Longview, WA 98632
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,031
- See 100 Inglewood Dr, Longview, WA 98632 on Redfin.com
601 Stone View Way, Kalama, WA 98625
- Price: $489,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,740
- See 601 Stone View Way, Kalama, WA 98625 on Redfin.com
2216 Statesman Dr, Woodland, WA 98674
- Price: $477,207
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,622
- See 2216 Statesman Dr, Woodland, WA 98674 on Redfin.com
442 Washington St, Woodland, WA 98674
- Price: $495,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,494
- See 442 Washington St, Woodland, WA 98674 on Redfin.com
2431 W Lynnwood Dr, Longview, WA 98632
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.3 bathrooms
- Square feet: 2,106
- See 2431 W Lynnwood Dr, Longview, WA 98632 on Redfin.com
202 Rocky Meadow Dr, Kalama, WA 98625
- Price: $499,999
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,746
- See 202 Rocky Meadow Dr, Kalama, WA 98625 on Redfin.com
2225 48Th Ave, Longview, WA 98632
- Price: $462,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,728
- See 2225 48Th Ave, Longview, WA 98632 on Redfin.com
146 Zephyr Dr, Silverlake, WA 98645
- Price: $487,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,589
- See 146 Zephyr Dr, Silverlake, WA 98645 on Redfin.com
126 Zephyr Dr, Silverlake, WA 98645
- Price: $465,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,510
- See 126 Zephyr Dr, Silverlake, WA 98645 on Redfin.com
650 Rainbow Way, Kelso, WA 98626
- Price: $484,950
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,500
- See 650 Rainbow Way, Kelso, WA 98626 on Redfin.com
566 Rainbow Way, Kelso, WA 98626
- Price: $494,950
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,500
- See 566 Rainbow Way, Kelso, WA 98626 on Redfin.com
115 Ridgecrest Ln, Longview, WA 98632
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 1,843
- See 115 Ridgecrest Ln, Longview, WA 98632 on Redfin.com
1935 Schneiter Dr, Longview, WA 98632
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 1,658
- See 1935 Schneiter Dr, Longview, WA 98632 on Redfin.com
600 Cc St, Woodland, WA 98674
- Price: $492,500
- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 1,619
- See 600 Cc St, Woodland, WA 98674 on Redfin.com
114 Mason Rd, Silverlake, WA 98645
- Price: $484,900
- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 1,920
- See 114 Mason Rd, Silverlake, WA 98645 on Redfin.com
1002 N 1St St, Kalama, WA 98625
- Price: $460,000
- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 1,392
- See 1002 N 1St St, Kalama, WA 98625 on Redfin.com
This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.