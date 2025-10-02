How much house does $500,000 buy you in Longview?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Longview?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Longview right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

823 8Th Ave, Longview, WA 98632

- Price: $469,900

- 6 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,288

- See 823 8Th Ave, Longview, WA 98632 on Redfin.com

244 Niemi Rd, Longview, WA 98632

- Price: $489,000

- 5 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 2,631

- See 244 Niemi Rd, Longview, WA 98632 on Redfin.com

145 Wooden Bridge Rd, Kalama, WA 98625

- Price: $479,900

- 5 bedrooms, 0.8 bathrooms

- Square feet: 1,856

- See 145 Wooden Bridge Rd, Kalama, WA 98625 on Redfin.com

3646 Cedar Brook Dr, Longview, WA 98632

- Price: $485,000

- 4 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 4,412

- See 3646 Cedar Brook Dr, Longview, WA 98632 on Redfin.com

767 32Nd Ave, Longview, WA 98632

- Price: $495,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,260

- See 767 32Nd Ave, Longview, WA 98632 on Redfin.com

3231 Virginia Way, Longview, WA 98632

- Price: $475,000

- 4 bedrooms, 2.8 bathrooms

- Square feet: 3,311

- See 3231 Virginia Way, Longview, WA 98632 on Redfin.com

190 Inglewood Dr, Longview, WA 98632

- Price: $459,000

- 4 bedrooms, 2.8 bathrooms

- Square feet: 2,654

- See 190 Inglewood Dr, Longview, WA 98632 on Redfin.com

17 Jeffery Pl, Longview, WA 98632

- Price: $474,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,688

- See 17 Jeffery Pl, Longview, WA 98632 on Redfin.com

147 Alameda Dr, Kelso, WA 98626

- Price: $495,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,556

- See 147 Alameda Dr, Kelso, WA 98626 on Redfin.com

2729 42Nd Ave, Longview, WA 98632

- Price: $485,000

- 4 bedrooms, 2.3 bathrooms

- Square feet: 2,504

- See 2729 42Nd Ave, Longview, WA 98632 on Redfin.com

234 Loves Ave, Woodland, WA 98674

- Price: $494,000

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,688

- See 234 Loves Ave, Woodland, WA 98674 on Redfin.com

272 Military Rd, Kalama, WA 98625

- Price: $470,000

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,144

- See 272 Military Rd, Kalama, WA 98625 on Redfin.com

171 Yelton Dr, Longview, WA 98632

- Price: $484,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,280

- See 171 Yelton Dr, Longview, WA 98632 on Redfin.com

1209 S 6Th Ave, Kelso, WA 98626

- Price: $495,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,131

- See 1209 S 6Th Ave, Kelso, WA 98626 on Redfin.com

100 Inglewood Dr, Longview, WA 98632

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,031

- See 100 Inglewood Dr, Longview, WA 98632 on Redfin.com

601 Stone View Way, Kalama, WA 98625

- Price: $489,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,740

- See 601 Stone View Way, Kalama, WA 98625 on Redfin.com

2216 Statesman Dr, Woodland, WA 98674

- Price: $477,207

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,622

- See 2216 Statesman Dr, Woodland, WA 98674 on Redfin.com

442 Washington St, Woodland, WA 98674

- Price: $495,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,494

- See 442 Washington St, Woodland, WA 98674 on Redfin.com

2431 W Lynnwood Dr, Longview, WA 98632

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2.3 bathrooms

- Square feet: 2,106

- See 2431 W Lynnwood Dr, Longview, WA 98632 on Redfin.com

202 Rocky Meadow Dr, Kalama, WA 98625

- Price: $499,999

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,746

- See 202 Rocky Meadow Dr, Kalama, WA 98625 on Redfin.com

2225 48Th Ave, Longview, WA 98632

- Price: $462,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,728

- See 2225 48Th Ave, Longview, WA 98632 on Redfin.com

146 Zephyr Dr, Silverlake, WA 98645

- Price: $487,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,589

- See 146 Zephyr Dr, Silverlake, WA 98645 on Redfin.com

126 Zephyr Dr, Silverlake, WA 98645

- Price: $465,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,510

- See 126 Zephyr Dr, Silverlake, WA 98645 on Redfin.com

650 Rainbow Way, Kelso, WA 98626

- Price: $484,950

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,500

- See 650 Rainbow Way, Kelso, WA 98626 on Redfin.com

566 Rainbow Way, Kelso, WA 98626

- Price: $494,950

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,500

- See 566 Rainbow Way, Kelso, WA 98626 on Redfin.com

115 Ridgecrest Ln, Longview, WA 98632

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 1,843

- See 115 Ridgecrest Ln, Longview, WA 98632 on Redfin.com

1935 Schneiter Dr, Longview, WA 98632

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 1,658

- See 1935 Schneiter Dr, Longview, WA 98632 on Redfin.com

600 Cc St, Woodland, WA 98674

- Price: $492,500

- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 1,619

- See 600 Cc St, Woodland, WA 98674 on Redfin.com

114 Mason Rd, Silverlake, WA 98645

- Price: $484,900

- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,920

- See 114 Mason Rd, Silverlake, WA 98645 on Redfin.com

1002 N 1St St, Kalama, WA 98625

- Price: $460,000

- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,392

- See 1002 N 1St St, Kalama, WA 98625 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.