How much house does $500,000 buy you in Bellingham?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Bellingham?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Bellingham right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

409 Amareen Ct, Nooksack, WA 98276

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,807

- See 409 Amareen Ct, Nooksack, WA 98276 on Redfin.com

8151 Peaceful Valley Ct, Maple Falls, WA 98266

- Price: $485,000

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,654

- See 8151 Peaceful Valley Ct, Maple Falls, WA 98266 on Redfin.com

4824 Willow Dr, Blaine, WA 98230

- Price: $485,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,742

- See 4824 Willow Dr, Blaine, WA 98230 on Redfin.com

4244 Archer Dr, Bellingham, WA 98226

- Price: $485,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,724

- See 4244 Archer Dr, Bellingham, WA 98226 on Redfin.com

343 Tremont Ave, Bellingham, WA 98226

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,573

- See 343 Tremont Ave, Bellingham, WA 98226 on Redfin.com

4955 Henley St, Blaine, WA 98230

- Price: $499,999

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,471

- See 4955 Henley St, Blaine, WA 98230 on Redfin.com

604 Harman Ct, Bellingham, WA 98226

- Price: $489,500

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,465

- See 604 Harman Ct, Bellingham, WA 98226 on Redfin.com

4674 Wade St, Bellingham, WA 98226

- Price: $499,999

- 3 bedrooms, 2.3 bathrooms

- Square feet: 1,573

- See 4674 Wade St, Bellingham, WA 98226 on Redfin.com

217 Noble St, Sumas, WA 98295

- Price: $479,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,000

- See 217 Noble St, Sumas, WA 98295 on Redfin.com

1625 Lincoln St, Bellingham, WA 98229

- Price: $496,299

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,287

- See 1625 Lincoln St, Bellingham, WA 98229 on Redfin.com

782 Sumerset Way, Sedro Woolley, WA 98284

- Price: $490,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,284

- See 782 Sumerset Way, Sedro Woolley, WA 98284 on Redfin.com

1735 Sunup Loop, Bellingham, WA 98226

- Price: $498,000

- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 1,631

- See 1735 Sunup Loop, Bellingham, WA 98226 on Redfin.com

245 Shady Glen Ave, Point Roberts, WA 98281

- Price: $495,000

- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 1,344

- See 245 Shady Glen Ave, Point Roberts, WA 98281 on Redfin.com

328 Cedar St, Blaine, WA 98230

- Price: $499,500

- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 1,156

- See 328 Cedar St, Blaine, WA 98230 on Redfin.com

1961 Rayhorst Rd, Ferndale, WA 98248

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,532

- See 1961 Rayhorst Rd, Ferndale, WA 98248 on Redfin.com

4420 Northwest Dr, Bellingham, WA 98226

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,319

- See 4420 Northwest Dr, Bellingham, WA 98226 on Redfin.com

707 C St, Blaine, WA 98230

- Price: $485,000

- 3 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,080

- See 707 C St, Blaine, WA 98230 on Redfin.com

6930 Red Ridge Dr, Lynden, WA 98264

- Price: $485,000

- 2 bedrooms, 2.3 bathrooms

- Square feet: 1,487

- See 6930 Red Ridge Dr, Lynden, WA 98264 on Redfin.com

5685 Correll Dr, Ferndale, WA 98248

- Price: $495,000

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,286

- See 5685 Correll Dr, Ferndale, WA 98248 on Redfin.com

7005 Helweg Ln, Blaine, WA 98230

- Price: $499,900

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,140

- See 7005 Helweg Ln, Blaine, WA 98230 on Redfin.com

251 Elizabeth Dr, Point Roberts, WA 98281

- Price: $485,000

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,040

- See 251 Elizabeth Dr, Point Roberts, WA 98281 on Redfin.com

1843 Main St, Lynden, WA 98264

- Price: $499,000

- 2 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 1,752

- See 1843 Main St, Lynden, WA 98264 on Redfin.com

2965 Dogwood Ter, Lummi Island, WA 98262

- Price: $499,000

- 2 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 1,434

- See 2965 Dogwood Ter, Lummi Island, WA 98262 on Redfin.com

2619 Woburn St, Bellingham, WA 98226

- Price: $499,000

- 2 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 798

- See 2619 Woburn St, Bellingham, WA 98226 on Redfin.com

2126 Zephyr Pl, Bellingham, WA 98229

- Price: $489,000

- 2 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,080

- See 2126 Zephyr Pl, Bellingham, WA 98229 on Redfin.com

2014 Iron St, Bellingham, WA 98225

- Price: $499,000

- 2 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 992

- See 2014 Iron St, Bellingham, WA 98225 on Redfin.com

2008 Iron St, Bellingham, WA 98225

- Price: $489,000

- 2 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 890

- See 2008 Iron St, Bellingham, WA 98225 on Redfin.com

1015 Railroad Ave, Bellingham, WA 98225

- Price: $489,000

- 2 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 773

- See 1015 Railroad Ave, Bellingham, WA 98225 on Redfin.com

4476 Birch Bay Lynden Rd, Blaine, WA 98230

- Price: $495,500

- 2 bedrooms, 0.8 bathrooms

- Square feet: 768

- See 4476 Birch Bay Lynden Rd, Blaine, WA 98230 on Redfin.com

990 Lake Whatcom Blvd, Sedro Woolley, WA 98284

- Price: $499,900

- 1 bedroom, 1 bathroom

- Square feet: 287

- See 990 Lake Whatcom Blvd, Sedro Woolley, WA 98284 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.