How much house does $500,000 buy you in Bellingham?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.
These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.
While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Bellingham?
To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Bellingham right now. Listings below $500,000 were included if necessary.
409 Amareen Ct, Nooksack, WA 98276
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,807
- See 409 Amareen Ct, Nooksack, WA 98276 on Redfin.com
8151 Peaceful Valley Ct, Maple Falls, WA 98266
- Price: $485,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,654
- See 8151 Peaceful Valley Ct, Maple Falls, WA 98266 on Redfin.com
4824 Willow Dr, Blaine, WA 98230
- Price: $485,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,742
- See 4824 Willow Dr, Blaine, WA 98230 on Redfin.com
4244 Archer Dr, Bellingham, WA 98226
- Price: $485,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,724
- See 4244 Archer Dr, Bellingham, WA 98226 on Redfin.com
343 Tremont Ave, Bellingham, WA 98226
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,573
- See 343 Tremont Ave, Bellingham, WA 98226 on Redfin.com
4955 Henley St, Blaine, WA 98230
- Price: $499,999
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,471
- See 4955 Henley St, Blaine, WA 98230 on Redfin.com
604 Harman Ct, Bellingham, WA 98226
- Price: $489,500
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,465
- See 604 Harman Ct, Bellingham, WA 98226 on Redfin.com
4674 Wade St, Bellingham, WA 98226
- Price: $499,999
- 3 bedrooms, 2.3 bathrooms
- Square feet: 1,573
- See 4674 Wade St, Bellingham, WA 98226 on Redfin.com
217 Noble St, Sumas, WA 98295
- Price: $479,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,000
- See 217 Noble St, Sumas, WA 98295 on Redfin.com
1625 Lincoln St, Bellingham, WA 98229
- Price: $496,299
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,287
- See 1625 Lincoln St, Bellingham, WA 98229 on Redfin.com
782 Sumerset Way, Sedro Woolley, WA 98284
- Price: $490,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,284
- See 782 Sumerset Way, Sedro Woolley, WA 98284 on Redfin.com
1735 Sunup Loop, Bellingham, WA 98226
- Price: $498,000
- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 1,631
- See 1735 Sunup Loop, Bellingham, WA 98226 on Redfin.com
245 Shady Glen Ave, Point Roberts, WA 98281
- Price: $495,000
- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 1,344
- See 245 Shady Glen Ave, Point Roberts, WA 98281 on Redfin.com
328 Cedar St, Blaine, WA 98230
- Price: $499,500
- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 1,156
- See 328 Cedar St, Blaine, WA 98230 on Redfin.com
1961 Rayhorst Rd, Ferndale, WA 98248
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 1,532
- See 1961 Rayhorst Rd, Ferndale, WA 98248 on Redfin.com
4420 Northwest Dr, Bellingham, WA 98226
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 1,319
- See 4420 Northwest Dr, Bellingham, WA 98226 on Redfin.com
707 C St, Blaine, WA 98230
- Price: $485,000
- 3 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 1,080
- See 707 C St, Blaine, WA 98230 on Redfin.com
6930 Red Ridge Dr, Lynden, WA 98264
- Price: $485,000
- 2 bedrooms, 2.3 bathrooms
- Square feet: 1,487
- See 6930 Red Ridge Dr, Lynden, WA 98264 on Redfin.com
5685 Correll Dr, Ferndale, WA 98248
- Price: $495,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,286
- See 5685 Correll Dr, Ferndale, WA 98248 on Redfin.com
7005 Helweg Ln, Blaine, WA 98230
- Price: $499,900
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,140
- See 7005 Helweg Ln, Blaine, WA 98230 on Redfin.com
251 Elizabeth Dr, Point Roberts, WA 98281
- Price: $485,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,040
- See 251 Elizabeth Dr, Point Roberts, WA 98281 on Redfin.com
1843 Main St, Lynden, WA 98264
- Price: $499,000
- 2 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 1,752
- See 1843 Main St, Lynden, WA 98264 on Redfin.com
2965 Dogwood Ter, Lummi Island, WA 98262
- Price: $499,000
- 2 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 1,434
- See 2965 Dogwood Ter, Lummi Island, WA 98262 on Redfin.com
2619 Woburn St, Bellingham, WA 98226
- Price: $499,000
- 2 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 798
- See 2619 Woburn St, Bellingham, WA 98226 on Redfin.com
2126 Zephyr Pl, Bellingham, WA 98229
- Price: $489,000
- 2 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 1,080
- See 2126 Zephyr Pl, Bellingham, WA 98229 on Redfin.com
2014 Iron St, Bellingham, WA 98225
- Price: $499,000
- 2 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 992
- See 2014 Iron St, Bellingham, WA 98225 on Redfin.com
2008 Iron St, Bellingham, WA 98225
- Price: $489,000
- 2 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 890
- See 2008 Iron St, Bellingham, WA 98225 on Redfin.com
1015 Railroad Ave, Bellingham, WA 98225
- Price: $489,000
- 2 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 773
- See 1015 Railroad Ave, Bellingham, WA 98225 on Redfin.com
4476 Birch Bay Lynden Rd, Blaine, WA 98230
- Price: $495,500
- 2 bedrooms, 0.8 bathrooms
- Square feet: 768
- See 4476 Birch Bay Lynden Rd, Blaine, WA 98230 on Redfin.com
990 Lake Whatcom Blvd, Sedro Woolley, WA 98284
- Price: $499,900
- 1 bedroom, 1 bathroom
- Square feet: 287
- See 990 Lake Whatcom Blvd, Sedro Woolley, WA 98284 on Redfin.com
This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.