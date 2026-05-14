Seahawks 2026 schedule released

The 2026 NFL season schedule has been released and the Super Bowl champion Seattle Seahawks are looking to defend their title.
The season kicks off with a Super Bowl rematch against the AFC Champion New England Patriots on September 9 at 5:20 p.m. at Lumen Field.
The Hawks will have six primetime games and a game on Christmas Day at home.
Take a look at the full 2026 Seahawks schedule:
- September 9 - New England Patriots @ 5:20 p.m. (Home)
- September 20 - Arizona Cardinals @ 1:25 p.m. (Away)
- September 27 - Washington Commanders @ 10:00 a.m. (Away)
- October 4 - Los Angeles Chargers @ 1:25 p.m. (Home)
- October 11 - San Francisco 49ers @1:25 p.m. (Home)
- October 15 - Denver Broncos @ 5:15 p.m. (Away)
- October 25 - Kansas City Chiefs @ 5:20 p.m. (Home)
- November 2 - Chicago Bears @ 5:15 p.m. (Home)
- November 8 - Arizona Cardinals @ 1:25 p.m. (Home)
- November 15 - Las Vegas Raiders @ 1:05 p.m. (Away)
- November 22 - Bye Week
- November 29 - San Francisco 49ers @ 1:25 p.m. (Away)
- December 7 - Dallas Cowboys @ 5:15 p.m. (Home)
- December 13 - New York Giants @ 1:25 p.m. (Home)
- December 19 - Philadelphia Eagles @ 2:00 p.m. (Away)
- December 25 - Los Angeles Rams @ 5:15 p.m. (Home)
- January 3 - Carolina Panthers @ 10:00 a.m. (Away)
- Week 18 - Los Angeles Rams (Date and time TBD)
