Seattle Seahawks

Seahawks 2026 schedule released

By KIRO 7 News Staff
Mike MacDonald, Sam Darnold Seattle Seahawks head coach Mike Macdonald and quarterback Sam Darnold, left, hold the Lombardi Trophy after a win over the New England Patriots in the NFL Super Bowl 60 football game Sunday, Feb. 8, 2026, in Santa Clara, Calif. (AP Photo/Matt Slocum) (Matt Slocum/AP)
By KIRO 7 News Staff

The 2026 NFL season schedule has been released and the Super Bowl champion Seattle Seahawks are looking to defend their title.

The season kicks off with a Super Bowl rematch against the AFC Champion New England Patriots on September 9 at 5:20 p.m. at Lumen Field.

The Hawks will have six primetime games and a game on Christmas Day at home.

Take a look at the full 2026 Seahawks schedule:

  • September 9 - New England Patriots @ 5:20 p.m. (Home)
  • September 20 - Arizona Cardinals @ 1:25 p.m. (Away)
  • September 27 - Washington Commanders @ 10:00 a.m. (Away)
  • October 4 - Los Angeles Chargers @ 1:25 p.m. (Home)
  • October 11 - San Francisco 49ers @1:25 p.m. (Home)
  • October 15 - Denver Broncos @ 5:15 p.m. (Away)
  • October 25 - Kansas City Chiefs @ 5:20 p.m. (Home)
  • November 2 - Chicago Bears @ 5:15 p.m. (Home)
  • November 8 - Arizona Cardinals @ 1:25 p.m. (Home)
  • November 15 - Las Vegas Raiders @ 1:05 p.m. (Away)
  • November 22 - Bye Week
  • November 29 - San Francisco 49ers @ 1:25 p.m. (Away)
  • December 7 - Dallas Cowboys @ 5:15 p.m. (Home)
  • December 13 - New York Giants @ 1:25 p.m. (Home)
  • December 19 - Philadelphia Eagles @ 2:00 p.m. (Away)
  • December 25 - Los Angeles Rams @ 5:15 p.m. (Home)
  • January 3 - Carolina Panthers @ 10:00 a.m. (Away)
  • Week 18 - Los Angeles Rams (Date and time TBD)

©2026 Cox Media Group

0


Most Read