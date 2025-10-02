How much house does $500,000 buy you in Yakima?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.
These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.
While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Yakima?
To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Yakima right now. Listings below $500,000 were included if necessary.
516 Luna Ave, Moxee, WA 98936
- Price: $480,000
- 5 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,214
- See 516 Luna Ave, Moxee, WA 98936 on Redfin.com
316 S 8Th Ave, Yakima, WA 98902
- Price: $495,000
- 5 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,745
- See 316 S 8Th Ave, Yakima, WA 98902 on Redfin.com
635 Westwind Dr, Zillah, WA 98953
- Price: $489,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,351
- See 635 Westwind Dr, Zillah, WA 98953 on Redfin.com
4770 Us Highway 12, Yakima, WA 98908
- Price: $499,999
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,736
- See 4770 Us Highway 12, Yakima, WA 98908 on Redfin.com
4601 Hillcrest Dr, Yakima, WA 98901
- Price: $485,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,548
- See 4601 Hillcrest Dr, Yakima, WA 98901 on Redfin.com
4702 Carol Ave, Yakima, WA 98908
- Price: $485,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,318
- See 4702 Carol Ave, Yakima, WA 98908 on Redfin.com
1609 W Yakima Ave, Selah, WA 98942
- Price: $499,500
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,239
- See 1609 W Yakima Ave, Selah, WA 98942 on Redfin.com
7004 W Yakima Ave, Yakima, WA 98908
- Price: $485,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 1,916
- See 7004 W Yakima Ave, Yakima, WA 98908 on Redfin.com
12623 Douglas Rd, Yakima, WA 98908
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 2.8 bathrooms
- Square feet: 2,968
- See 12623 Douglas Rd, Yakima, WA 98908 on Redfin.com
610 Titleist Ln, Yakima, WA 98901
- Price: $475,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,008
- See 610 Titleist Ln, Yakima, WA 98901 on Redfin.com
2889 Stone Rd, Yakima, WA 98908
- Price: $485,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,112
- See 2889 Stone Rd, Yakima, WA 98908 on Redfin.com
1031 Solar Ln, Yakima, WA 98901
- Price: $474,900
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,988
- See 1031 Solar Ln, Yakima, WA 98901 on Redfin.com
4602 W Oak Ave, Yakima, WA 98903
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,746
- See 4602 W Oak Ave, Yakima, WA 98903 on Redfin.com
900 Majesty Heights Dr, Yakima, WA 98908
- Price: $495,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,210
- See 900 Majesty Heights Dr, Yakima, WA 98908 on Redfin.com
124 Warren Acres Rd, Yakima, WA 98901
- Price: $480,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 3,148
- See 124 Warren Acres Rd, Yakima, WA 98901 on Redfin.com
101 N 48Th Ave, Yakima, WA 98908
- Price: $478,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,726
- See 101 N 48Th Ave, Yakima, WA 98908 on Redfin.com
1390 Gibson Rd, Selah, WA 98942
- Price: $489,950
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,598
- See 1390 Gibson Rd, Selah, WA 98942 on Redfin.com
120 Sw Crescent Ave, Sunnyside, WA 98944
- Price: $489,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,883
- See 120 Sw Crescent Ave, Sunnyside, WA 98944 on Redfin.com
4707 Woolsey Rd, Yakima, WA 98903
- Price: $499,990
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,805
- See 4707 Woolsey Rd, Yakima, WA 98903 on Redfin.com
4708 W Larch Ave, Yakima, WA 98903
- Price: $489,990
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,805
- See 4708 W Larch Ave, Yakima, WA 98903 on Redfin.com
4803 Woolsey Ln, Yakima, WA 98903
- Price: $474,990
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,574
- See 4803 Woolsey Ln, Yakima, WA 98903 on Redfin.com
4608 W Larch Ave, Yakima, WA 98903
- Price: $495,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,569
- See 4608 W Larch Ave, Yakima, WA 98903 on Redfin.com
606 N 65Th Ave, Yakima, WA 98908
- Price: $475,000
- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 1,926
- See 606 N 65Th Ave, Yakima, WA 98908 on Redfin.com
3603 W Lincoln Ave, Yakima, WA 98902
- Price: $488,000
- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 3,676
- See 3603 W Lincoln Ave, Yakima, WA 98902 on Redfin.com
11606 Gilbert Rd, Yakima, WA 98903
- Price: $479,000
- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 1,980
- See 11606 Gilbert Rd, Yakima, WA 98903 on Redfin.com
14751 State Route 410, Naches, WA 98937
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 1,976
- See 14751 State Route 410, Naches, WA 98937 on Redfin.com
1351 Cemetery Rd, Sunnyside, WA 98944
- Price: $470,000
- 3 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 2,235
- See 1351 Cemetery Rd, Sunnyside, WA 98944 on Redfin.com
310 Sage Trail Rd, Yakima, WA 98901
- Price: $484,999
- 3 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 1,897
- See 310 Sage Trail Rd, Yakima, WA 98901 on Redfin.com
120 Sw Crescent Ave, Sunnyside, WA 98944
- Price: $489,000
- 3 bedrooms, 0.5 bathrooms
- Square feet: 1,883
- See 120 Sw Crescent Ave, Sunnyside, WA 98944 on Redfin.com
105 Hillcrest Dr, Selah, WA 98942
- Price: $490,000
- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,414
- See 105 Hillcrest Dr, Selah, WA 98942 on Redfin.com
