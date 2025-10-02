How much house does $500,000 buy you in Yakima?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Yakima?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Yakima right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

516 Luna Ave, Moxee, WA 98936

- Price: $480,000

- 5 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,214

- See 516 Luna Ave, Moxee, WA 98936 on Redfin.com

316 S 8Th Ave, Yakima, WA 98902

- Price: $495,000

- 5 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,745

- See 316 S 8Th Ave, Yakima, WA 98902 on Redfin.com

635 Westwind Dr, Zillah, WA 98953

- Price: $489,000

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 3,351

- See 635 Westwind Dr, Zillah, WA 98953 on Redfin.com

4770 Us Highway 12, Yakima, WA 98908

- Price: $499,999

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,736

- See 4770 Us Highway 12, Yakima, WA 98908 on Redfin.com

4601 Hillcrest Dr, Yakima, WA 98901

- Price: $485,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,548

- See 4601 Hillcrest Dr, Yakima, WA 98901 on Redfin.com

4702 Carol Ave, Yakima, WA 98908

- Price: $485,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,318

- See 4702 Carol Ave, Yakima, WA 98908 on Redfin.com

1609 W Yakima Ave, Selah, WA 98942

- Price: $499,500

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,239

- See 1609 W Yakima Ave, Selah, WA 98942 on Redfin.com

7004 W Yakima Ave, Yakima, WA 98908

- Price: $485,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 1,916

- See 7004 W Yakima Ave, Yakima, WA 98908 on Redfin.com

12623 Douglas Rd, Yakima, WA 98908

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 2.8 bathrooms

- Square feet: 2,968

- See 12623 Douglas Rd, Yakima, WA 98908 on Redfin.com

610 Titleist Ln, Yakima, WA 98901

- Price: $475,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,008

- See 610 Titleist Ln, Yakima, WA 98901 on Redfin.com

2889 Stone Rd, Yakima, WA 98908

- Price: $485,000

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,112

- See 2889 Stone Rd, Yakima, WA 98908 on Redfin.com

1031 Solar Ln, Yakima, WA 98901

- Price: $474,900

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,988

- See 1031 Solar Ln, Yakima, WA 98901 on Redfin.com

4602 W Oak Ave, Yakima, WA 98903

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,746

- See 4602 W Oak Ave, Yakima, WA 98903 on Redfin.com

900 Majesty Heights Dr, Yakima, WA 98908

- Price: $495,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,210

- See 900 Majesty Heights Dr, Yakima, WA 98908 on Redfin.com

124 Warren Acres Rd, Yakima, WA 98901

- Price: $480,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 3,148

- See 124 Warren Acres Rd, Yakima, WA 98901 on Redfin.com

101 N 48Th Ave, Yakima, WA 98908

- Price: $478,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,726

- See 101 N 48Th Ave, Yakima, WA 98908 on Redfin.com

1390 Gibson Rd, Selah, WA 98942

- Price: $489,950

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,598

- See 1390 Gibson Rd, Selah, WA 98942 on Redfin.com

120 Sw Crescent Ave, Sunnyside, WA 98944

- Price: $489,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,883

- See 120 Sw Crescent Ave, Sunnyside, WA 98944 on Redfin.com

4707 Woolsey Rd, Yakima, WA 98903

- Price: $499,990

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,805

- See 4707 Woolsey Rd, Yakima, WA 98903 on Redfin.com

4708 W Larch Ave, Yakima, WA 98903

- Price: $489,990

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,805

- See 4708 W Larch Ave, Yakima, WA 98903 on Redfin.com

4803 Woolsey Ln, Yakima, WA 98903

- Price: $474,990

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,574

- See 4803 Woolsey Ln, Yakima, WA 98903 on Redfin.com

4608 W Larch Ave, Yakima, WA 98903

- Price: $495,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,569

- See 4608 W Larch Ave, Yakima, WA 98903 on Redfin.com

606 N 65Th Ave, Yakima, WA 98908

- Price: $475,000

- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 1,926

- See 606 N 65Th Ave, Yakima, WA 98908 on Redfin.com

3603 W Lincoln Ave, Yakima, WA 98902

- Price: $488,000

- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 3,676

- See 3603 W Lincoln Ave, Yakima, WA 98902 on Redfin.com

11606 Gilbert Rd, Yakima, WA 98903

- Price: $479,000

- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,980

- See 11606 Gilbert Rd, Yakima, WA 98903 on Redfin.com

14751 State Route 410, Naches, WA 98937

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,976

- See 14751 State Route 410, Naches, WA 98937 on Redfin.com

1351 Cemetery Rd, Sunnyside, WA 98944

- Price: $470,000

- 3 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 2,235

- See 1351 Cemetery Rd, Sunnyside, WA 98944 on Redfin.com

310 Sage Trail Rd, Yakima, WA 98901

- Price: $484,999

- 3 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,897

- See 310 Sage Trail Rd, Yakima, WA 98901 on Redfin.com

120 Sw Crescent Ave, Sunnyside, WA 98944

- Price: $489,000

- 3 bedrooms, 0.5 bathrooms

- Square feet: 1,883

- See 120 Sw Crescent Ave, Sunnyside, WA 98944 on Redfin.com

105 Hillcrest Dr, Selah, WA 98942

- Price: $490,000

- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,414

- See 105 Hillcrest Dr, Selah, WA 98942 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.