How much house does $500,000 buy you in Seattle?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.
These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.
While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Seattle?
To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Seattle right now. Listings below $500,000 were included if necessary.
10436 11Th Ave Sw, Seattle, WA 98146
- Price: $499,999
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 938
- See 10436 11Th Ave Sw, Seattle, WA 98146 on Redfin.com
1017 W Main St, Monroe, WA 98272
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,684
- See 1017 W Main St, Monroe, WA 98272 on Redfin.com
1118 Chestnut Ct, Everett, WA 98201
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,939
- See 1118 Chestnut Ct, Everett, WA 98201 on Redfin.com
12029 317Th Dr Se, Sultan, WA 98294
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,273
- See 12029 317Th Dr Se, Sultan, WA 98294 on Redfin.com
27225 217Th Pl Se, Maple Valley, WA 98038
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 1,710
- See 27225 217Th Pl Se, Maple Valley, WA 98038 on Redfin.com
29-G Sound Pl, Everett, WA 98206
- Price: $499,995
- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 1,350
- See 29-G Sound Pl, Everett, WA 98206 on Redfin.com
19415 143Rd Pl Se, Renton, WA 98058
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 1,280
- See 19415 143Rd Pl Se, Renton, WA 98058 on Redfin.com
2310 Rockefeller Ave, Everett, WA 98201
- Price: $499,995
- 3 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 1,238
- See 2310 Rockefeller Ave, Everett, WA 98201 on Redfin.com
1633 3Rd St, Marysville, WA 98270
- Price: $499,950
- 3 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 1,112
- See 1633 3Rd St, Marysville, WA 98270 on Redfin.com
324 S 193Rd St, Des Moines, WA 98148
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 1,050
- See 324 S 193Rd St, Des Moines, WA 98148 on Redfin.com
29304 32Nd Pl S, Auburn, WA 98001
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 1,030
- See 29304 32Nd Pl S, Auburn, WA 98001 on Redfin.com
18708 109 Ln Se, Renton, WA 98055
- Price: $499,990
- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,345
- See 18708 109 Ln Se, Renton, WA 98055 on Redfin.com
22328 88Th Way S, Kent, WA 98031
- Price: $499,998
- 2 bedrooms, 2.3 bathrooms
- Square feet: 1,455
- See 22328 88Th Way S, Kent, WA 98031 on Redfin.com
13021 Se 38Th St, Bellevue, WA 98006
- Price: $499,950
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,150
- See 13021 Se 38Th St, Bellevue, WA 98006 on Redfin.com
14915 38Th Dr Se, Mill Creek, WA 98012
- Price: $499,950
- 2 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 1,146
- See 14915 38Th Dr Se, Mill Creek, WA 98012 on Redfin.com
1120 8Th Ave, Seattle, WA 98101
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 1,050
- See 1120 8Th Ave, Seattle, WA 98101 on Redfin.com
12010 98Th Ave Ne, Kirkland, WA 98034
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 1,011
- See 12010 98Th Ave Ne, Kirkland, WA 98034 on Redfin.com
737 143Rd Ave Ne, Bellevue, WA 98007
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 971
- See 737 143Rd Ave Ne, Bellevue, WA 98007 on Redfin.com
530 Melrose Ave E, Seattle, WA 98102
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 685
- See 530 Melrose Ave E, Seattle, WA 98102 on Redfin.com
724 S Director St, Seattle, WA 98108
- Price: $499,999
- 2 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 1,320
- See 724 S Director St, Seattle, WA 98108 on Redfin.com
3321 25Th Ave S, Seattle, WA 98144
- Price: $499,995
- 2 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 1,250
- See 3321 25Th Ave S, Seattle, WA 98144 on Redfin.com
10310 25Th St Se, Lake Stevens, WA 98258
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 1,236
- See 10310 25Th St Se, Lake Stevens, WA 98258 on Redfin.com
1620 Belmont Ave, Seattle, WA 98122
- Price: $499,995
- 2 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 930
- See 1620 Belmont Ave, Seattle, WA 98122 on Redfin.com
2031 Maple St, Everett, WA 98201
- Price: $499,950
- 2 bedrooms, 0.8 bathrooms
- Square feet: 812
- See 2031 Maple St, Everett, WA 98201 on Redfin.com
2607 Western Ave, Seattle, WA 98121
- Price: $499,995
- 1 bedroom, 1.5 bathrooms
- Square feet: 969
- See 2607 Western Ave, Seattle, WA 98121 on Redfin.com
2220 132Nd Ave Se, Bellevue, WA 98005
- Price: $500,000
- 1 bedroom, 1 bathroom
- Square feet: 869
- See 2220 132Nd Ave Se, Bellevue, WA 98005 on Redfin.com
1840 25Th Ave Ne, Issaquah, WA 98029
- Price: $499,999
- 1 bedroom, 1 bathroom
- Square feet: 682
- See 1840 25Th Ave Ne, Issaquah, WA 98029 on Redfin.com
19823 Canyon Dr, Granite Falls, WA 98252
- Price: $500,000
- 1 bedroom, 1 bathroom
- Square feet: 480
- See 19823 Canyon Dr, Granite Falls, WA 98252 on Redfin.com
36-K Beach Way, Everett, WA 98206
- Price: $499,999
- 1 bedroom, 0.8 bathrooms
- Square feet: 904
- See 36-K Beach Way, Everett, WA 98206 on Redfin.com
501 Roy St, Seattle, WA 98109
- Price: $500,000
- 1 bedroom, 0.8 bathrooms
- Square feet: 732
- See 501 Roy St, Seattle, WA 98109 on Redfin.com
This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.