How much house does $500,000 buy you in Seattle?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Seattle?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Seattle right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

10436 11Th Ave Sw, Seattle, WA 98146

- Price: $499,999

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 938

- See 10436 11Th Ave Sw, Seattle, WA 98146 on Redfin.com

1017 W Main St, Monroe, WA 98272

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,684

- See 1017 W Main St, Monroe, WA 98272 on Redfin.com

1118 Chestnut Ct, Everett, WA 98201

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,939

- See 1118 Chestnut Ct, Everett, WA 98201 on Redfin.com

12029 317Th Dr Se, Sultan, WA 98294

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,273

- See 12029 317Th Dr Se, Sultan, WA 98294 on Redfin.com

27225 217Th Pl Se, Maple Valley, WA 98038

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 1,710

- See 27225 217Th Pl Se, Maple Valley, WA 98038 on Redfin.com

29-G Sound Pl, Everett, WA 98206

- Price: $499,995

- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 1,350

- See 29-G Sound Pl, Everett, WA 98206 on Redfin.com

19415 143Rd Pl Se, Renton, WA 98058

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,280

- See 19415 143Rd Pl Se, Renton, WA 98058 on Redfin.com

2310 Rockefeller Ave, Everett, WA 98201

- Price: $499,995

- 3 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,238

- See 2310 Rockefeller Ave, Everett, WA 98201 on Redfin.com

1633 3Rd St, Marysville, WA 98270

- Price: $499,950

- 3 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,112

- See 1633 3Rd St, Marysville, WA 98270 on Redfin.com

324 S 193Rd St, Des Moines, WA 98148

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,050

- See 324 S 193Rd St, Des Moines, WA 98148 on Redfin.com

29304 32Nd Pl S, Auburn, WA 98001

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,030

- See 29304 32Nd Pl S, Auburn, WA 98001 on Redfin.com

18708 109 Ln Se, Renton, WA 98055

- Price: $499,990

- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,345

- See 18708 109 Ln Se, Renton, WA 98055 on Redfin.com

22328 88Th Way S, Kent, WA 98031

- Price: $499,998

- 2 bedrooms, 2.3 bathrooms

- Square feet: 1,455

- See 22328 88Th Way S, Kent, WA 98031 on Redfin.com

13021 Se 38Th St, Bellevue, WA 98006

- Price: $499,950

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,150

- See 13021 Se 38Th St, Bellevue, WA 98006 on Redfin.com

14915 38Th Dr Se, Mill Creek, WA 98012

- Price: $499,950

- 2 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 1,146

- See 14915 38Th Dr Se, Mill Creek, WA 98012 on Redfin.com

1120 8Th Ave, Seattle, WA 98101

- Price: $500,000

- 2 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 1,050

- See 1120 8Th Ave, Seattle, WA 98101 on Redfin.com

12010 98Th Ave Ne, Kirkland, WA 98034

- Price: $500,000

- 2 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 1,011

- See 12010 98Th Ave Ne, Kirkland, WA 98034 on Redfin.com

737 143Rd Ave Ne, Bellevue, WA 98007

- Price: $500,000

- 2 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 971

- See 737 143Rd Ave Ne, Bellevue, WA 98007 on Redfin.com

530 Melrose Ave E, Seattle, WA 98102

- Price: $500,000

- 2 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 685

- See 530 Melrose Ave E, Seattle, WA 98102 on Redfin.com

724 S Director St, Seattle, WA 98108

- Price: $499,999

- 2 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,320

- See 724 S Director St, Seattle, WA 98108 on Redfin.com

3321 25Th Ave S, Seattle, WA 98144

- Price: $499,995

- 2 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,250

- See 3321 25Th Ave S, Seattle, WA 98144 on Redfin.com

10310 25Th St Se, Lake Stevens, WA 98258

- Price: $500,000

- 2 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,236

- See 10310 25Th St Se, Lake Stevens, WA 98258 on Redfin.com

1620 Belmont Ave, Seattle, WA 98122

- Price: $499,995

- 2 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 930

- See 1620 Belmont Ave, Seattle, WA 98122 on Redfin.com

2031 Maple St, Everett, WA 98201

- Price: $499,950

- 2 bedrooms, 0.8 bathrooms

- Square feet: 812

- See 2031 Maple St, Everett, WA 98201 on Redfin.com

2607 Western Ave, Seattle, WA 98121

- Price: $499,995

- 1 bedroom, 1.5 bathrooms

- Square feet: 969

- See 2607 Western Ave, Seattle, WA 98121 on Redfin.com

2220 132Nd Ave Se, Bellevue, WA 98005

- Price: $500,000

- 1 bedroom, 1 bathroom

- Square feet: 869

- See 2220 132Nd Ave Se, Bellevue, WA 98005 on Redfin.com

1840 25Th Ave Ne, Issaquah, WA 98029

- Price: $499,999

- 1 bedroom, 1 bathroom

- Square feet: 682

- See 1840 25Th Ave Ne, Issaquah, WA 98029 on Redfin.com

19823 Canyon Dr, Granite Falls, WA 98252

- Price: $500,000

- 1 bedroom, 1 bathroom

- Square feet: 480

- See 19823 Canyon Dr, Granite Falls, WA 98252 on Redfin.com

36-K Beach Way, Everett, WA 98206

- Price: $499,999

- 1 bedroom, 0.8 bathrooms

- Square feet: 904

- See 36-K Beach Way, Everett, WA 98206 on Redfin.com

501 Roy St, Seattle, WA 98109

- Price: $500,000

- 1 bedroom, 0.8 bathrooms

- Square feet: 732

- See 501 Roy St, Seattle, WA 98109 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.