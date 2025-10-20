Counties with the most pre-war homes in Washington

Pre-war homes—those built before 1939—are architectural gems. They are sturdy, charming, and often what people are referring to when they look at the prevalent colorless, linear designs of today and lament "they just don't make them like they used to."
In some ways, that's a good thing. Pre-war homes often contained materials we know to be hazardous today, like asbestos and lead. But their signature characteristics, including hardwood floors, nickel accents, ornate crown molding, and high ceilings, are among the features many people look for in a dream home.
Preserving the history of these properties, many of which you'll find on the National Register of Historic Places, is labor that often extends beyond the scope of an individual homeowner. Depending on where these homes are located, special permission by local historic commissions may be required before renovations can be done in an effort to preserve their historic architectural integrity.
Stacker compiled a list of counties in Washington with the most pre-war homes using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percent of homes that were built in 1939 or earlier based on 2023 5-year estimates.
#39. Benton County
- Homes built 1939 or earlier: 2.4% (1,945 homes)
- Homes built since 2000: 1.7% (1,406 homes)
- Median year homes built: 1987
- National rank: #2,916
- Total homes built: 81,792
#38. Island County
- Homes built 1939 or earlier: 3.5% (1,464 homes)
- Homes built since 2000: 1.0% (422 homes)
- Median year homes built: 1990
- National rank: #2,720
- Total homes built: 42,398
#37. Franklin County
- Homes built 1939 or earlier: 3.6% (1,107 homes)
- Homes built since 2000: 2.5% (759 homes)
- Median year homes built: 1997
- National rank: #2,683
- Total homes built: 30,488
#36. Clark County
- Homes built 1939 or earlier: 4.1% (8,314 homes)
- Homes built since 2000: 2.5% (4,950 homes)
- Median year homes built: 1993
- National rank: #2,580
- Total homes built: 201,114
#35. Mason County
- Homes built 1939 or earlier: 4.4% (1,492 homes)
- Homes built since 2000: 1.3% (430 homes)
- Median year homes built: 1988
- National rank: #2,531
- Total homes built: 33,751
#34. Grant County
- Homes built 1939 or earlier: 4.4% (1,746 homes)
- Homes built since 2000: 0.9% (337 homes)
- Median year homes built: 1987
- National rank: #2,530
- Total homes built: 39,496
#33. Thurston County
- Homes built 1939 or earlier: 4.6% (5,709 homes)
- Homes built since 2000: 1.4% (1,708 homes)
- Median year homes built: 1991
- National rank: #2,486
- Total homes built: 123,333
#32. Ferry County
- Homes built 1939 or earlier: 4.9% (200 homes)
- Homes built since 2000: 0.6% (23 homes)
- Median year homes built: 1986
- National rank: #2,434
- Total homes built: 4,105
#31. San Juan County
- Homes built 1939 or earlier: 4.9% (685 homes)
- Homes built since 2000: 0.8% (106 homes)
- Median year homes built: 1988
- National rank: #2,426
- Total homes built: 13,951
#30. Snohomish County
- Homes built 1939 or earlier: 4.9% (16,176 homes)
- Homes built since 2000: 1.8% (5,898 homes)
- Median year homes built: 1989
- National rank: #2,424
- Total homes built: 327,893
#29. Kitsap County
- Homes built 1939 or earlier: 7.1% (8,179 homes)
- Homes built since 2000: 1.3% (1,520 homes)
- Median year homes built: 1986
- National rank: #2,011
- Total homes built: 115,329
#28. Clallam County
- Homes built 1939 or earlier: 7.5% (2,867 homes)
- Homes built since 2000: 1.1% (408 homes)
- Median year homes built: 1982
- National rank: #1,944
- Total homes built: 38,295
#27. Douglas County
- Homes built 1939 or earlier: 8.1% (1,435 homes)
- Homes built since 2000: 1.1% (196 homes)
- Median year homes built: 1984
- National rank: #1,867
- Total homes built: 17,721
#26. Skamania County
- Homes built 1939 or earlier: 8.2% (484 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (17 homes)
- Median year homes built: 1984
- National rank: #1,850
- Total homes built: 5,899
#25. Pend Oreille County
- Homes built 1939 or earlier: 9.0% (724 homes)
- Homes built since 2000: 1.5% (123 homes)
- Median year homes built: 1984
- National rank: #1,751
- Total homes built: 8,036
#24. Stevens County
- Homes built 1939 or earlier: 9.1% (2,052 homes)
- Homes built since 2000: 1.5% (332 homes)
- Median year homes built: 1985
- National rank: #1,739
- Total homes built: 22,577
#23. Okanogan County
- Homes built 1939 or earlier: 9.4% (2,075 homes)
- Homes built since 2000: 0.6% (127 homes)
- Median year homes built: 1982
- National rank: #1,698
- Total homes built: 22,015
#22. Pierce County
- Homes built 1939 or earlier: 10.1% (37,053 homes)
- Homes built since 2000: 1.3% (4,618 homes)
- Median year homes built: 1985
- National rank: #1,615
- Total homes built: 365,748
#21. Jefferson County
- Homes built 1939 or earlier: 10.1% (1,962 homes)
- Homes built since 2000: 1.5% (282 homes)
- Median year homes built: 1987
- National rank: #1,614
- Total homes built: 19,359
#20. King County
- Homes built 1939 or earlier: 11.0% (109,135 homes)
- Homes built since 2000: 1.2% (11,640 homes)
- Median year homes built: 1983
- National rank: #1,525
- Total homes built: 988,330
#19. Whatcom County
- Homes built 1939 or earlier: 11.1% (11,340 homes)
- Homes built since 2000: 1.5% (1,558 homes)
- Median year homes built: 1988
- National rank: #1,518
- Total homes built: 101,928
#18. Kittitas County
- Homes built 1939 or earlier: 11.8% (2,870 homes)
- Homes built since 2000: 1.1% (266 homes)
- Median year homes built: 1991
- National rank: #1,456
- Total homes built: 24,326
#17. Skagit County
- Homes built 1939 or earlier: 12.4% (6,984 homes)
- Homes built since 2000: 1.0% (574 homes)
- Median year homes built: 1985
- National rank: #1,420
- Total homes built: 56,472
#16. Adams County
- Homes built 1939 or earlier: 12.5% (853 homes)
- Homes built since 2000: 1.9% (129 homes)
- Median year homes built: 1976
- National rank: #1,413
- Total homes built: 6,844
#15. Chelan County
- Homes built 1939 or earlier: 13.2% (5,022 homes)
- Homes built since 2000: 1.2% (448 homes)
- Median year homes built: 1982
- National rank: #1,360
- Total homes built: 38,129
#14. Yakima County
- Homes built 1939 or earlier: 13.7% (12,554 homes)
- Homes built since 2000: 0.8% (723 homes)
- Median year homes built: 1976
- National rank: #1,329
- Total homes built: 91,647
#13. Asotin County
- Homes built 1939 or earlier: 13.8% (1,398 homes)
- Homes built since 2000: 0.8% (82 homes)
- Median year homes built: 1977
- National rank: #1,324
- Total homes built: 10,165
#12. Cowlitz County
- Homes built 1939 or earlier: 14.1% (6,472 homes)
- Homes built since 2000: 0.9% (395 homes)
- Median year homes built: 1975
- National rank: #1,307
- Total homes built: 45,884
#11. Klickitat County
- Homes built 1939 or earlier: 14.1% (1,515 homes)
- Homes built since 2000: 1.2% (130 homes)
- Median year homes built: 1983
- National rank: #1,303
- Total homes built: 10,722
#10. Spokane County
- Homes built 1939 or earlier: 14.1% (32,239 homes)
- Homes built since 2000: 1.2% (2,662 homes)
- Median year homes built: 1978
- National rank: #1,302
- Total homes built: 228,156
#9. Lewis County
- Homes built 1939 or earlier: 16.7% (6,031 homes)
- Homes built since 2000: 1.2% (433 homes)
- Median year homes built: 1979
- National rank: #1,093
- Total homes built: 36,037
#8. Whitman County
- Homes built 1939 or earlier: 16.8% (3,563 homes)
- Homes built since 2000: 0.5% (116 homes)
- Median year homes built: 1978
- National rank: #1,088
- Total homes built: 21,232
#7. Pacific County
- Homes built 1939 or earlier: 17.9% (2,901 homes)
- Homes built since 2000: 0.1% (24 homes)
- Median year homes built: 1977
- National rank: #1,018
- Total homes built: 16,220
#6. Walla Walla County
- Homes built 1939 or earlier: 21.4% (5,400 homes)
- Homes built since 2000: 0.8% (204 homes)
- Median year homes built: 1973
- National rank: #787
- Total homes built: 25,219
#5. Grays Harbor County
- Homes built 1939 or earlier: 22.8% (8,325 homes)
- Homes built since 2000: 0.6% (217 homes)
- Median year homes built: 1974
- National rank: #718
- Total homes built: 36,568
#4. Wahkiakum County
- Homes built 1939 or earlier: 22.9% (505 homes)
- Homes built since 2000: 1.0% (22 homes)
- Median year homes built: 1979
- National rank: #711
- Total homes built: 2,207
#3. Lincoln County
- Homes built 1939 or earlier: 25.7% (1,500 homes)
- Homes built since 2000: 1.1% (66 homes)
- Median year homes built: 1972
- National rank: #566
- Total homes built: 5,840
#2. Columbia County
- Homes built 1939 or earlier: 38.9% (863 homes)
- Homes built since 2000: 0.9% (21 homes)
- Median year homes built: 1948
- National rank: #77
- Total homes built: 2,218
#1. Garfield County
- Homes built 1939 or earlier: 39.2% (479 homes)
- Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
- Median year homes built: 1953
- National rank: #74
- Total homes built: 1,223