Cities with the fastest-growing home prices in Washington
The real estate frenzy spurred by the coronavirus pandemic continues, though at a slower pace. Buyers are still competing for a limited supply of housing, driving up prices for affordable properties.
The typical home value in the United States was $361,371 in February, 0.4% higher than the year before.
Increasing mortgage rates have slowed growth, with prices even declining in some places. But some areas are still seeing price jumps compared to the year before.
Stacker compiled a list of cities with the fastest-growing home prices in Washington using data from Zillow. Cities are ranked by the dollar change in the Zillow Home Values Index for all homes from the 12 months ending February 2026. The charts in this story were created automatically using Matplotlib. Data was available for 50 cities and towns in Washington.
#50. Port Orchard
- Typical home value: $550,323
- 1-year price change: +$11,042 (+2.0%)
- 5-year price change: +$98,527 (+21.8%)
- Metro area: Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA
#49. Valley
- Typical home value: $308,779
- 1-year price change: +$11,540 (+3.9%)
- 5-year price change: +$66,398 (+27.4%)
- Metro area: Spokane-Spokane Valley, WA
#48. Harrah
- Typical home value: $301,512
- 1-year price change: +$11,598 (+4.0%)
- 5-year price change: +$57,500 (+23.6%)
- Metro area: Yakima, WA
#47. Bucoda
- Typical home value: $307,799
- 1-year price change: +$11,674 (+3.9%)
- 5-year price change: +$78,774 (+34.4%)
- Metro area: Olympia-Lacey-Tumwater, WA
#46. Bainbridge Island
- Typical home value: $1,146,582
- 1-year price change: +$11,699 (+1.0%)
- 5-year price change: +$229,129 (+25.0%)
- Metro area: Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA
#45. Lynden
- Typical home value: $616,773
- 1-year price change: +$11,847 (+2.0%)
- 5-year price change: +$147,774 (+31.5%)
- Metro area: Bellingham, WA
#44. Rockford
- Typical home value: $396,982
- 1-year price change: +$11,869 (+3.1%)
- 5-year price change: +$92,432 (+30.4%)
- Metro area: Spokane-Spokane Valley, WA
#43. Coulee City
- Typical home value: $298,868
- 1-year price change: +$11,876 (+4.1%)
- 5-year price change: +$83,509 (+38.8%)
- Metro area: Wenatchee, WA
#42. Chehalis
- Typical home value: $468,469
- 1-year price change: +$12,004 (+2.6%)
- 5-year price change: +$112,594 (+31.6%)
- Metro area: Centralia, WA
#41. Ilwaco
- Typical home value: $388,460
- 1-year price change: +$12,192 (+3.2%)
- 5-year price change: +$86,534 (+28.7%)
- Metro area: not in a metro area
#40. Thorp
- Typical home value: $462,877
- 1-year price change: +$12,296 (+2.7%)
- 5-year price change: +$100,919 (+27.9%)
- Metro area: Ellensburg, WA
#39. Outlook
- Typical home value: $355,627
- 1-year price change: +$12,371 (+3.6%)
- 5-year price change: +$84,253 (+31.0%)
- Metro area: Yakima, WA
#38. Silver Creek
- Typical home value: $489,448
- 1-year price change: +$12,529 (+2.6%)
- 5-year price change: +$130,395 (+36.3%)
- Metro area: Centralia, WA
#37. Rock Island
- Typical home value: $429,229
- 1-year price change: +$13,039 (+3.1%)
- 5-year price change: +$115,403 (+36.8%)
- Metro area: Wenatchee, WA
#36. Tumtum
- Typical home value: $330,446
- 1-year price change: +$13,478 (+4.3%)
- 5-year price change: +$72,491 (+28.1%)
- Metro area: Spokane-Spokane Valley, WA
#35. Coupeville
- Typical home value: $622,347
- 1-year price change: +$13,841 (+2.3%)
- 5-year price change: +$127,027 (+25.6%)
- Metro area: Oak Harbor, WA
#34. Granger
- Typical home value: $305,246
- 1-year price change: +$14,007 (+4.8%)
- 5-year price change: +$65,852 (+27.5%)
- Metro area: Yakima, WA
#33. Mansfield
- Typical home value: $226,705
- 1-year price change: +$14,130 (+6.6%)
- 5-year price change: +$56,473 (+33.2%)
- Metro area: Wenatchee, WA
#32. Winlock
- Typical home value: $447,592
- 1-year price change: +$14,143 (+3.3%)
- 5-year price change: +$145,192 (+48.0%)
- Metro area: Centralia, WA
#31. South Bend
- Typical home value: $309,309
- 1-year price change: +$14,365 (+4.9%)
- 5-year price change: +$83,864 (+37.2%)
- Metro area: not in a metro area
#30. Coulee Dam
- Typical home value: $237,661
- 1-year price change: +$15,111 (+6.8%)
- 5-year price change: +$62,877 (+36.0%)
- Metro area: Wenatchee, WA
#29. Sumas
- Typical home value: $490,954
- 1-year price change: +$15,267 (+3.2%)
- 5-year price change: +$88,735 (+22.1%)
- Metro area: Bellingham, WA
#28. Waterville
- Typical home value: $299,266
- 1-year price change: +$15,603 (+5.5%)
- 5-year price change: +$58,503 (+24.3%)
- Metro area: Wenatchee, WA
#27. Port Townsend
- Typical home value: $627,866
- 1-year price change: +$15,635 (+2.6%)
- 5-year price change: +$138,440 (+28.3%)
- Metro area: not in a metro area
#26. Packwood
- Typical home value: $444,022
- 1-year price change: +$16,017 (+3.7%)
- 5-year price change: +$173,610 (+64.2%)
- Metro area: Centralia, WA
#25. Ford
- Typical home value: $278,169
- 1-year price change: +$16,305 (+6.2%)
- 5-year price change: +$65,207 (+30.6%)
- Metro area: Spokane-Spokane Valley, WA
#24. Toledo
- Typical home value: $491,968
- 1-year price change: +$16,412 (+3.5%)
- 5-year price change: +$128,125 (+35.2%)
- Metro area: Centralia, WA
#23. Lyman
- Typical home value: $453,594
- 1-year price change: +$16,449 (+3.8%)
- 5-year price change: +$98,541 (+27.8%)
- Metro area: Mount Vernon-Anacortes, WA
#22. Ruston
- Typical home value: $741,805
- 1-year price change: +$16,569 (+2.3%)
- 5-year price change: +$181,119 (+32.3%)
- Metro area: Seattle-Tacoma-Bellevue, WA
#21. Clayton
- Typical home value: $411,503
- 1-year price change: +$16,772 (+4.2%)
- 5-year price change: +$101,745 (+32.8%)
- Metro area: Spokane-Spokane Valley, WA
#20. Napavine
- Typical home value: $414,258
- 1-year price change: +$17,149 (+4.3%)
- 5-year price change: +$106,054 (+34.4%)
- Metro area: Centralia, WA
#19. Indianola
- Typical home value: $670,136
- 1-year price change: +$17,244 (+2.6%)
- 5-year price change: +$113,527 (+20.4%)
- Metro area: Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA
#18. Springdale
- Typical home value: $306,920
- 1-year price change: +$17,347 (+6.0%)
- 5-year price change: +$82,305 (+36.6%)
- Metro area: Spokane-Spokane Valley, WA
#17. Point Roberts
- Typical home value: $386,970
- 1-year price change: +$17,646 (+4.8%)
- 5-year price change: +$63,893 (+19.8%)
- Metro area: Bellingham, WA
#16. Metaline Falls
- Typical home value: $257,379
- 1-year price change: +$17,814 (+7.4%)
- 5-year price change: +$68,016 (+35.9%)
- Metro area: not in a metro area
#15. Index
- Typical home value: $487,694
- 1-year price change: +$18,498 (+3.9%)
- 5-year price change: +$134,208 (+38.0%)
- Metro area: Seattle-Tacoma-Bellevue, WA
#14. Fox Island
- Typical home value: $1,045,325
- 1-year price change: +$19,009 (+1.9%)
- 5-year price change: +$269,008 (+34.7%)
- Metro area: Seattle-Tacoma-Bellevue, WA
#13. Grayland
- Typical home value: $277,528
- 1-year price change: +$19,099 (+7.4%)
- 5-year price change: +$59,332 (+27.2%)
- Metro area: Aberdeen, WA
#12. Cashmere
- Typical home value: $526,507
- 1-year price change: +$19,573 (+3.9%)
- 5-year price change: +$93,144 (+21.5%)
- Metro area: Wenatchee, WA
#11. Republic
- Typical home value: $272,630
- 1-year price change: +$20,371 (+8.1%)
- 5-year price change: +$29,064 (+11.9%)
- Metro area: not in a metro area
#10. Tokeland
- Typical home value: $281,023
- 1-year price change: +$20,433 (+7.8%)
- 5-year price change: +$66,028 (+30.7%)
- Metro area: not in a metro area
#9. Seabeck
- Typical home value: $677,214
- 1-year price change: +$21,802 (+3.3%)
- 5-year price change: +$137,766 (+25.5%)
- Metro area: Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA
#8. Cougar
- Typical home value: $309,498
- 1-year price change: +$24,713 (+8.7%)
- 5-year price change: +$46,131 (+17.5%)
- Metro area: Longview, WA
#7. Ethel
- Typical home value: $556,875
- 1-year price change: +$25,003 (+4.7%)
- 5-year price change: +$147,307 (+36.0%)
- Metro area: Centralia, WA
#6. Skamokawa
- Typical home value: $338,108
- 1-year price change: +$25,598 (+8.2%)
- 5-year price change: +$96,303 (+39.8%)
- Metro area: not in a metro area
#5. Bow
- Typical home value: $821,981
- 1-year price change: +$32,495 (+4.1%)
- 5-year price change: +$203,210 (+32.8%)
- Metro area: Mount Vernon-Anacortes, WA
#4. Ariel
- Typical home value: $551,865
- 1-year price change: +$34,201 (+6.6%)
- 5-year price change: +$165,171 (+42.7%)
- Metro area: Longview, WA
#3. Pomeroy
- Typical home value: $251,522
- 1-year price change: +$34,361 (+15.8%)
- 5-year price change: +$85,355 (+51.4%)
- Metro area: not in a metro area
#2. Eltopia
- Typical home value: $723,457
- 1-year price change: +$35,604 (+5.2%)
- 5-year price change: +$209,442 (+40.7%)
- Metro area: Kennewick-Richland, WA
#1. Hunts Point
- Typical home value: $8,015,839
- 1-year price change: +$247,457 (+3.2%)
- 5-year price change: +$2,110,779 (+35.7%)
- Metro area: Seattle-Tacoma-Bellevue, WA