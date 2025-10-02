How much house does $500,000 buy you in Spokane?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Spokane?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Spokane right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

12814 W 13Th Ave, Airway Heights, WA 99001

- Price: $500,000

- 8 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 2,200

- See 12814 W 13Th Ave, Airway Heights, WA 99001 on Redfin.com

1418 E Dalton Ave, Spokane, WA 99207

- Price: $500,000

- 7 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 3,000

- See 1418 E Dalton Ave, Spokane, WA 99207 on Redfin.com

4625 W Garden Springs Rd, Spokane, WA 99224

- Price: $499,999

- 6 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 3,756

- See 4625 W Garden Springs Rd, Spokane, WA 99224 on Redfin.com

1107 E Chantel Dr, Spokane, WA 99218

- Price: $500,000

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,291

- See 1107 E Chantel Dr, Spokane, WA 99218 on Redfin.com

1516 E First Ct, Deer Park, WA 99006

- Price: $499,999

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,606

- See 1516 E First Ct, Deer Park, WA 99006 on Redfin.com

10311 E 15Th Ave, Spokane Valley, WA 99206

- Price: $499,999

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,576

- See 10311 E 15Th Ave, Spokane Valley, WA 99206 on Redfin.com

11904 E 22Nd Ave, Spokane Valley, WA 99206

- Price: $499,950

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,108

- See 11904 E 22Nd Ave, Spokane Valley, WA 99206 on Redfin.com

802 E Collin Ave, Medical Lake, WA 99022

- Price: $499,999

- 5 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,132

- See 802 E Collin Ave, Medical Lake, WA 99022 on Redfin.com

10706 N Nelson Rd, Spokane, WA 99218

- Price: $500,000

- 5 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,616

- See 10706 N Nelson Rd, Spokane, WA 99218 on Redfin.com

10718 E 18Th Ave, Spokane Valley, WA 99206

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,800

- See 10718 E 18Th Ave, Spokane Valley, WA 99206 on Redfin.com

2515 E 38Th Ave, Spokane, WA 99223

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,732

- See 2515 E 38Th Ave, Spokane, WA 99223 on Redfin.com

8211 S Avery Rd, Cheney, WA 99004

- Price: $499,995

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,379

- See 8211 S Avery Rd, Cheney, WA 99004 on Redfin.com

513 E Handy Rd, Colbert, WA 99005

- Price: $499,999

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,278

- See 513 E Handy Rd, Colbert, WA 99005 on Redfin.com

18306 E 9Th Ave, Spokane Valley, WA 99016

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,144

- See 18306 E 9Th Ave, Spokane Valley, WA 99016 on Redfin.com

4508 S Havana St, Spokane, WA 99223

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,645

- See 4508 S Havana St, Spokane, WA 99223 on Redfin.com

2021 W Walker Ave, Spokane, WA 99208

- Price: $499,987

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,738

- See 2021 W Walker Ave, Spokane, WA 99208 on Redfin.com

1707 S Grand Blvd, Spokane, WA 99203

- Price: $499,997

- 4 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 3,064

- See 1707 S Grand Blvd, Spokane, WA 99203 on Redfin.com

3305 Bradeen Rd, Rice, WA 99167

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 1,344

- See 3305 Bradeen Rd, Rice, WA 99167 on Redfin.com

11708 E Rivercrest Dr, Spokane Valley, WA 99206

- Price: $499,999

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,206

- See 11708 E Rivercrest Dr, Spokane Valley, WA 99206 on Redfin.com

730 E Kathy Lee Ave, Medical Lake, WA 99022

- Price: $499,990

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,100

- See 730 E Kathy Lee Ave, Medical Lake, WA 99022 on Redfin.com

792 Highway 395 N, Kettle Falls, WA 99141

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,133

- See 792 Highway 395 N, Kettle Falls, WA 99141 on Redfin.com

8010 W Melville Rd, Cheney, WA 99004

- Price: $499,999

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,059

- See 8010 W Melville Rd, Cheney, WA 99004 on Redfin.com

3272 Behrens Rd, Kettle Falls, WA 99141

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,674

- See 3272 Behrens Rd, Kettle Falls, WA 99141 on Redfin.com

1451 W 67Th Ave, Spokane, WA 99224

- Price: $499,990

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,574

- See 1451 W 67Th Ave, Spokane, WA 99224 on Redfin.com

5360 N Sun Beam Ln, Spokane, WA 99217

- Price: $499,990

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,573

- See 5360 N Sun Beam Ln, Spokane, WA 99217 on Redfin.com

1414 W 68Th Ave, Spokane, WA 99224

- Price: $499,999

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,408

- See 1414 W 68Th Ave, Spokane, WA 99224 on Redfin.com

961H Seigel Hill Rd, Colville, WA 99114

- Price: $500,000

- 2 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,600

- See 961H Seigel Hill Rd, Colville, WA 99114 on Redfin.com

1188 Randall Rd, Colville, WA 99114

- Price: $500,000

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,852

- See 1188 Randall Rd, Colville, WA 99114 on Redfin.com

3089 Highway 25 N, Northport, WA 99157

- Price: $500,000

- 1 bedroom, 1 bathroom

- Square feet: 2

- See 3089 Highway 25 N, Northport, WA 99157 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.