How much house does $500,000 buy you in Spokane?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.
These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.
While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Spokane?
To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Spokane right now. Listings below $500,000 were included if necessary.
12814 W 13Th Ave, Airway Heights, WA 99001
- Price: $500,000
- 8 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 2,200
1418 E Dalton Ave, Spokane, WA 99207
- Price: $500,000
- 7 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 3,000
4625 W Garden Springs Rd, Spokane, WA 99224
- Price: $499,999
- 6 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 3,756
1107 E Chantel Dr, Spokane, WA 99218
- Price: $500,000
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,291
1516 E First Ct, Deer Park, WA 99006
- Price: $499,999
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,606
10311 E 15Th Ave, Spokane Valley, WA 99206
- Price: $499,999
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,576
11904 E 22Nd Ave, Spokane Valley, WA 99206
- Price: $499,950
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,108
802 E Collin Ave, Medical Lake, WA 99022
- Price: $499,999
- 5 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,132
10706 N Nelson Rd, Spokane, WA 99218
- Price: $500,000
- 5 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,616
10718 E 18Th Ave, Spokane Valley, WA 99206
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,800
2515 E 38Th Ave, Spokane, WA 99223
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,732
8211 S Avery Rd, Cheney, WA 99004
- Price: $499,995
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,379
513 E Handy Rd, Colbert, WA 99005
- Price: $499,999
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,278
18306 E 9Th Ave, Spokane Valley, WA 99016
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,144
4508 S Havana St, Spokane, WA 99223
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,645
2021 W Walker Ave, Spokane, WA 99208
- Price: $499,987
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,738
1707 S Grand Blvd, Spokane, WA 99203
- Price: $499,997
- 4 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 3,064
3305 Bradeen Rd, Rice, WA 99167
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 1,344
11708 E Rivercrest Dr, Spokane Valley, WA 99206
- Price: $499,999
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,206
730 E Kathy Lee Ave, Medical Lake, WA 99022
- Price: $499,990
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,100
792 Highway 395 N, Kettle Falls, WA 99141
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,133
8010 W Melville Rd, Cheney, WA 99004
- Price: $499,999
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,059
3272 Behrens Rd, Kettle Falls, WA 99141
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,674
1451 W 67Th Ave, Spokane, WA 99224
- Price: $499,990
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,574
5360 N Sun Beam Ln, Spokane, WA 99217
- Price: $499,990
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,573
1414 W 68Th Ave, Spokane, WA 99224
- Price: $499,999
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,408
961H Seigel Hill Rd, Colville, WA 99114
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,600
1188 Randall Rd, Colville, WA 99114
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,852
3089 Highway 25 N, Northport, WA 99157
- Price: $500,000
- 1 bedroom, 1 bathroom
- Square feet: 2
This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.