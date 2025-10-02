How much house does $500,000 buy you in Kennewick?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.
These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.
While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Kennewick?
To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Kennewick right now. Listings below $500,000 were included if necessary.
1605 Sw Kelandren Dr, Prosser, WA 99350
- Price: $499,990
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,211
- See 1605 Sw Kelandren Dr, Prosser, WA 99350 on Redfin.com
5602 Wrigley Dr, Pasco, WA 99301
- Price: $499,999
- 5 bedrooms, 1.3 bathrooms
- Square feet: 2,680
- See 5602 Wrigley Dr, Pasco, WA 99301 on Redfin.com
2108 Austin Ct, Richland, WA 99354
- Price: $500,000
- 5 bedrooms, 0.8 bathrooms
- Square feet: 3,148
- See 2108 Austin Ct, Richland, WA 99354 on Redfin.com
607 Torbett St, Richland, WA 99354
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,600
- See 607 Torbett St, Richland, WA 99354 on Redfin.com
11213 Dunsmuir Dr, Pasco, WA 99301
- Price: $497,995
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,270
- See 11213 Dunsmuir Dr, Pasco, WA 99301 on Redfin.com
422 W Kennewick Ave, Kennewick, WA 99336
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,256
- See 422 W Kennewick Ave, Kennewick, WA 99336 on Redfin.com
7116 W 25Th Ave, Kennewick, WA 99338
- Price: $499,990
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,211
- See 7116 W 25Th Ave, Kennewick, WA 99338 on Redfin.com
1668 Venus Cir, Richland, WA 99352
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,126
- See 1668 Venus Cir, Richland, WA 99352 on Redfin.com
8718 Ashen Dr, Pasco, WA 99301
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,878
- See 8718 Ashen Dr, Pasco, WA 99301 on Redfin.com
2733 S Beech St, Kennewick, WA 99337
- Price: $497,900
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,768
- See 2733 S Beech St, Kennewick, WA 99337 on Redfin.com
2732 S Beech St, Kennewick, WA 99337
- Price: $497,900
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,768
- See 2732 S Beech St, Kennewick, WA 99337 on Redfin.com
1304 Road 42, Pasco, WA 99301
- Price: $499,999
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,496
- See 1304 Road 42, Pasco, WA 99301 on Redfin.com
5307 W Irving St, Pasco, WA 99301
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 1.3 bathrooms
- Square feet: 2,508
- See 5307 W Irving St, Pasco, WA 99301 on Redfin.com
2920 S Everett St, Kennewick, WA 99337
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 0.8 bathrooms
- Square feet: 2,706
- See 2920 S Everett St, Kennewick, WA 99337 on Redfin.com
882 Pikes Peak Dr, West Richland, WA 99353
- Price: $495,999
- 4 bedrooms, 0.8 bathrooms
- Square feet: 2,049
- See 882 Pikes Peak Dr, West Richland, WA 99353 on Redfin.com
2836 S Osborne St, Kennewick, WA 99338
- Price: $497,850
- 4 bedrooms, 0.8 bathrooms
- Square feet: 1,682
- See 2836 S Osborne St, Kennewick, WA 99338 on Redfin.com
6326 W 28Th Ave, Kennewick, WA 99338
- Price: $495,850
- 4 bedrooms, 0.8 bathrooms
- Square feet: 1,641
- See 6326 W 28Th Ave, Kennewick, WA 99338 on Redfin.com
6210 Wildcat Ln, Pasco, WA 99301
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 0.5 bathrooms
- Square feet: 2,359
- See 6210 Wildcat Ln, Pasco, WA 99301 on Redfin.com
6653 W 27Th Ave, Kennewick, WA 99336
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 0.5 bathrooms
- Square feet: 1,796
- See 6653 W 27Th Ave, Kennewick, WA 99336 on Redfin.com
1934 Fairway Dr, Richland, WA 99352
- Price: $499,999
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,191
- See 1934 Fairway Dr, Richland, WA 99352 on Redfin.com
10216 W 16Th Pl, Kennewick, WA 99338
- Price: $498,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,944
- See 10216 W 16Th Pl, Kennewick, WA 99338 on Redfin.com
3758 Stonecap St, Richland, WA 99352
- Price: $499,990
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,800
- See 3758 Stonecap St, Richland, WA 99352 on Redfin.com
6814 Brooks Ave, Pasco, WA 99301
- Price: $495,850
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,766
- See 6814 Brooks Ave, Pasco, WA 99301 on Redfin.com
1821 S Union St, Kennewick, WA 99338
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,729
- See 1821 S Union St, Kennewick, WA 99338 on Redfin.com
4808 Harlan Ct, Richland, WA 99352
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,682
- See 4808 Harlan Ct, Richland, WA 99352 on Redfin.com
4109 W 18Th Ave, Kennewick, WA 99338
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 1.3 bathrooms
- Square feet: 1,956
- See 4109 W 18Th Ave, Kennewick, WA 99338 on Redfin.com
97010 W Good Rd, Prosser, WA 99350
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 1.3 bathrooms
- Square feet: 1,945
- See 97010 W Good Rd, Prosser, WA 99350 on Redfin.com
450 Greenbrook Pl, Richland, WA 99352
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 1.3 bathrooms
- Square feet: 1,768
- See 450 Greenbrook Pl, Richland, WA 99352 on Redfin.com
6327 W 28Th Ave, Kennewick, WA 99338
- Price: $497,850
- 3 bedrooms, 0.8 bathrooms
- Square feet: 1,526
- See 6327 W 28Th Ave, Kennewick, WA 99338 on Redfin.com
5 Daffodil Ct, Pasco, WA 99301
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 0.5 bathrooms
- Square feet: 2,025
- See 5 Daffodil Ct, Pasco, WA 99301 on Redfin.com
This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.