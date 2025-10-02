How much house does $500,000 buy you in Kennewick?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Kennewick?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Kennewick right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

1605 Sw Kelandren Dr, Prosser, WA 99350

- Price: $499,990

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,211

- See 1605 Sw Kelandren Dr, Prosser, WA 99350 on Redfin.com

5602 Wrigley Dr, Pasco, WA 99301

- Price: $499,999

- 5 bedrooms, 1.3 bathrooms

- Square feet: 2,680

- See 5602 Wrigley Dr, Pasco, WA 99301 on Redfin.com

2108 Austin Ct, Richland, WA 99354

- Price: $500,000

- 5 bedrooms, 0.8 bathrooms

- Square feet: 3,148

- See 2108 Austin Ct, Richland, WA 99354 on Redfin.com

607 Torbett St, Richland, WA 99354

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,600

- See 607 Torbett St, Richland, WA 99354 on Redfin.com

11213 Dunsmuir Dr, Pasco, WA 99301

- Price: $497,995

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,270

- See 11213 Dunsmuir Dr, Pasco, WA 99301 on Redfin.com

422 W Kennewick Ave, Kennewick, WA 99336

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,256

- See 422 W Kennewick Ave, Kennewick, WA 99336 on Redfin.com

7116 W 25Th Ave, Kennewick, WA 99338

- Price: $499,990

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,211

- See 7116 W 25Th Ave, Kennewick, WA 99338 on Redfin.com

1668 Venus Cir, Richland, WA 99352

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,126

- See 1668 Venus Cir, Richland, WA 99352 on Redfin.com

8718 Ashen Dr, Pasco, WA 99301

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,878

- See 8718 Ashen Dr, Pasco, WA 99301 on Redfin.com

2733 S Beech St, Kennewick, WA 99337

- Price: $497,900

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,768

- See 2733 S Beech St, Kennewick, WA 99337 on Redfin.com

2732 S Beech St, Kennewick, WA 99337

- Price: $497,900

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,768

- See 2732 S Beech St, Kennewick, WA 99337 on Redfin.com

1304 Road 42, Pasco, WA 99301

- Price: $499,999

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,496

- See 1304 Road 42, Pasco, WA 99301 on Redfin.com

5307 W Irving St, Pasco, WA 99301

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 1.3 bathrooms

- Square feet: 2,508

- See 5307 W Irving St, Pasco, WA 99301 on Redfin.com

2920 S Everett St, Kennewick, WA 99337

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 0.8 bathrooms

- Square feet: 2,706

- See 2920 S Everett St, Kennewick, WA 99337 on Redfin.com

882 Pikes Peak Dr, West Richland, WA 99353

- Price: $495,999

- 4 bedrooms, 0.8 bathrooms

- Square feet: 2,049

- See 882 Pikes Peak Dr, West Richland, WA 99353 on Redfin.com

2836 S Osborne St, Kennewick, WA 99338

- Price: $497,850

- 4 bedrooms, 0.8 bathrooms

- Square feet: 1,682

- See 2836 S Osborne St, Kennewick, WA 99338 on Redfin.com

6326 W 28Th Ave, Kennewick, WA 99338

- Price: $495,850

- 4 bedrooms, 0.8 bathrooms

- Square feet: 1,641

- See 6326 W 28Th Ave, Kennewick, WA 99338 on Redfin.com

6210 Wildcat Ln, Pasco, WA 99301

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 0.5 bathrooms

- Square feet: 2,359

- See 6210 Wildcat Ln, Pasco, WA 99301 on Redfin.com

6653 W 27Th Ave, Kennewick, WA 99336

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 0.5 bathrooms

- Square feet: 1,796

- See 6653 W 27Th Ave, Kennewick, WA 99336 on Redfin.com

1934 Fairway Dr, Richland, WA 99352

- Price: $499,999

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,191

- See 1934 Fairway Dr, Richland, WA 99352 on Redfin.com

10216 W 16Th Pl, Kennewick, WA 99338

- Price: $498,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,944

- See 10216 W 16Th Pl, Kennewick, WA 99338 on Redfin.com

3758 Stonecap St, Richland, WA 99352

- Price: $499,990

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,800

- See 3758 Stonecap St, Richland, WA 99352 on Redfin.com

6814 Brooks Ave, Pasco, WA 99301

- Price: $495,850

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,766

- See 6814 Brooks Ave, Pasco, WA 99301 on Redfin.com

1821 S Union St, Kennewick, WA 99338

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,729

- See 1821 S Union St, Kennewick, WA 99338 on Redfin.com

4808 Harlan Ct, Richland, WA 99352

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,682

- See 4808 Harlan Ct, Richland, WA 99352 on Redfin.com

4109 W 18Th Ave, Kennewick, WA 99338

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 1.3 bathrooms

- Square feet: 1,956

- See 4109 W 18Th Ave, Kennewick, WA 99338 on Redfin.com

97010 W Good Rd, Prosser, WA 99350

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 1.3 bathrooms

- Square feet: 1,945

- See 97010 W Good Rd, Prosser, WA 99350 on Redfin.com

450 Greenbrook Pl, Richland, WA 99352

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 1.3 bathrooms

- Square feet: 1,768

- See 450 Greenbrook Pl, Richland, WA 99352 on Redfin.com

6327 W 28Th Ave, Kennewick, WA 99338

- Price: $497,850

- 3 bedrooms, 0.8 bathrooms

- Square feet: 1,526

- See 6327 W 28Th Ave, Kennewick, WA 99338 on Redfin.com

5 Daffodil Ct, Pasco, WA 99301

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 0.5 bathrooms

- Square feet: 2,025

- See 5 Daffodil Ct, Pasco, WA 99301 on Redfin.com

