How much house does $500,000 buy you in Bremerton?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Bremerton?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Bremerton right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

1164 Koda Cir Se, Port Orchard, WA 98366

- Price: $485,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,071

- See 1164 Koda Cir Se, Port Orchard, WA 98366 on Redfin.com

2315 Se Kelby Cir, Port Orchard, WA 98366

- Price: $494,999

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,806

- See 2315 Se Kelby Cir, Port Orchard, WA 98366 on Redfin.com

3237 Perry Ave, Bremerton, WA 98310

- Price: $485,000

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,784

- See 3237 Perry Ave, Bremerton, WA 98310 on Redfin.com

2325 Wheaton Way, Bremerton, WA 98310

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,030

- See 2325 Wheaton Way, Bremerton, WA 98310 on Redfin.com

1122 Evans Ave W, Bremerton, WA 98312

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,792

- See 1122 Evans Ave W, Bremerton, WA 98312 on Redfin.com

1901 Ne 30Th St, Bremerton, WA 98310

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,696

- See 1901 Ne 30Th St, Bremerton, WA 98310 on Redfin.com

2781 Clare Ave, Bremerton, WA 98310

- Price: $499,990

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 1,527

- See 2781 Clare Ave, Bremerton, WA 98310 on Redfin.com

3835 Earendel Ave, Bremerton, WA 98310

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,108

- See 3835 Earendel Ave, Bremerton, WA 98310 on Redfin.com

2313 Lincoln Ave Se, Port Orchard, WA 98366

- Price: $485,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,800

- See 2313 Lincoln Ave Se, Port Orchard, WA 98366 on Redfin.com

8389 Sw Harmon St, Port Orchard, WA 98367

- Price: $489,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,667

- See 8389 Sw Harmon St, Port Orchard, WA 98367 on Redfin.com

179 Russell Rd N, Bremerton, WA 98312

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,623

- See 179 Russell Rd N, Bremerton, WA 98312 on Redfin.com

8473 Covina Loop Ne, Bremerton, WA 98311

- Price: $499,500

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,501

- See 8473 Covina Loop Ne, Bremerton, WA 98311 on Redfin.com

1060 Banyan St, Bremerton, WA 98310

- Price: $499,999

- 3 bedrooms, 2.3 bathrooms

- Square feet: 1,974

- See 1060 Banyan St, Bremerton, WA 98310 on Redfin.com

4590 Laguna Ln Se, Port Orchard, WA 98366

- Price: $485,000

- 3 bedrooms, 2.3 bathrooms

- Square feet: 1,870

- See 4590 Laguna Ln Se, Port Orchard, WA 98366 on Redfin.com

6997 E Bullseye St, Port Orchard, WA 98366

- Price: $499,500

- 3 bedrooms, 2.3 bathrooms

- Square feet: 1,486

- See 6997 E Bullseye St, Port Orchard, WA 98366 on Redfin.com

10379 Bethel Burley Rd Se, Port Orchard, WA 98367

- Price: $489,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,068

- See 10379 Bethel Burley Rd Se, Port Orchard, WA 98367 on Redfin.com

1408 West Ave, Port Orchard, WA 98366

- Price: $495,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,950

- See 1408 West Ave, Port Orchard, WA 98366 on Redfin.com

5849 Olive Ave Ne, Bremerton, WA 98311

- Price: $484,950

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,520

- See 5849 Olive Ave Ne, Bremerton, WA 98311 on Redfin.com

13977 Blackberry Ln Ne, Poulsbo, WA 98370

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,488

- See 13977 Blackberry Ln Ne, Poulsbo, WA 98370 on Redfin.com

18971 Soundview Blvd Ne, Suquamish, WA 98392

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 1,927

- See 18971 Soundview Blvd Ne, Suquamish, WA 98392 on Redfin.com

2270 Sw Rapids Dr, Port Orchard, WA 98367

- Price: $498,000

- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 1,744

- See 2270 Sw Rapids Dr, Port Orchard, WA 98367 on Redfin.com

1330 Se Casandra Loop, Port Orchard, WA 98366

- Price: $485,000

- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,226

- See 1330 Se Casandra Loop, Port Orchard, WA 98366 on Redfin.com

4224 Tracyton Beach Rd Nw, Bremerton, WA 98310

- Price: $491,000

- 3 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,296

- See 4224 Tracyton Beach Rd Nw, Bremerton, WA 98310 on Redfin.com

6516 Lake Dr, Bremerton, WA 98312

- Price: $495,000

- 3 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,130

- See 6516 Lake Dr, Bremerton, WA 98312 on Redfin.com

18872 Augusta Ave Ne, Suquamish, WA 98392

- Price: $490,000

- 2 bedrooms, 2.3 bathrooms

- Square feet: 1,722

- See 18872 Augusta Ave Ne, Suquamish, WA 98392 on Redfin.com

1922 Ne Fir St, Keyport, WA 98345

- Price: $499,000

- 2 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 1,495

- See 1922 Ne Fir St, Keyport, WA 98345 on Redfin.com

1349 Nolta Loop Ne, Bainbridge Island, WA 98110

- Price: $499,999

- 2 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,060

- See 1349 Nolta Loop Ne, Bainbridge Island, WA 98110 on Redfin.com

1339 Nolta Loop Ne, Bainbridge Island, WA 98110

- Price: $499,999

- 2 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,060

- See 1339 Nolta Loop Ne, Bainbridge Island, WA 98110 on Redfin.com

1341 Nolta Loop Ne, Bainbridge Island, WA 98110

- Price: $499,999

- 2 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,060

- See 1341 Nolta Loop Ne, Bainbridge Island, WA 98110 on Redfin.com

801 Pennsylvania Ave, Bremerton, WA 98337

- Price: $499,000

- 1 bedroom, 1 bathroom

- Square feet: 5,208

- See 801 Pennsylvania Ave, Bremerton, WA 98337 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.