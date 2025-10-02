How much house does $500,000 buy you in Bremerton?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.
These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.
While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Bremerton?
To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Bremerton right now. Listings below $500,000 were included if necessary.
1164 Koda Cir Se, Port Orchard, WA 98366
- Price: $485,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,071
- See 1164 Koda Cir Se, Port Orchard, WA 98366 on Redfin.com
2315 Se Kelby Cir, Port Orchard, WA 98366
- Price: $494,999
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,806
- See 2315 Se Kelby Cir, Port Orchard, WA 98366 on Redfin.com
3237 Perry Ave, Bremerton, WA 98310
- Price: $485,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,784
- See 3237 Perry Ave, Bremerton, WA 98310 on Redfin.com
2325 Wheaton Way, Bremerton, WA 98310
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,030
- See 2325 Wheaton Way, Bremerton, WA 98310 on Redfin.com
1122 Evans Ave W, Bremerton, WA 98312
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,792
- See 1122 Evans Ave W, Bremerton, WA 98312 on Redfin.com
1901 Ne 30Th St, Bremerton, WA 98310
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,696
- See 1901 Ne 30Th St, Bremerton, WA 98310 on Redfin.com
2781 Clare Ave, Bremerton, WA 98310
- Price: $499,990
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 1,527
- See 2781 Clare Ave, Bremerton, WA 98310 on Redfin.com
3835 Earendel Ave, Bremerton, WA 98310
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,108
- See 3835 Earendel Ave, Bremerton, WA 98310 on Redfin.com
2313 Lincoln Ave Se, Port Orchard, WA 98366
- Price: $485,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,800
- See 2313 Lincoln Ave Se, Port Orchard, WA 98366 on Redfin.com
8389 Sw Harmon St, Port Orchard, WA 98367
- Price: $489,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,667
- See 8389 Sw Harmon St, Port Orchard, WA 98367 on Redfin.com
179 Russell Rd N, Bremerton, WA 98312
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,623
- See 179 Russell Rd N, Bremerton, WA 98312 on Redfin.com
8473 Covina Loop Ne, Bremerton, WA 98311
- Price: $499,500
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,501
- See 8473 Covina Loop Ne, Bremerton, WA 98311 on Redfin.com
1060 Banyan St, Bremerton, WA 98310
- Price: $499,999
- 3 bedrooms, 2.3 bathrooms
- Square feet: 1,974
- See 1060 Banyan St, Bremerton, WA 98310 on Redfin.com
4590 Laguna Ln Se, Port Orchard, WA 98366
- Price: $485,000
- 3 bedrooms, 2.3 bathrooms
- Square feet: 1,870
- See 4590 Laguna Ln Se, Port Orchard, WA 98366 on Redfin.com
6997 E Bullseye St, Port Orchard, WA 98366
- Price: $499,500
- 3 bedrooms, 2.3 bathrooms
- Square feet: 1,486
- See 6997 E Bullseye St, Port Orchard, WA 98366 on Redfin.com
10379 Bethel Burley Rd Se, Port Orchard, WA 98367
- Price: $489,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,068
- See 10379 Bethel Burley Rd Se, Port Orchard, WA 98367 on Redfin.com
1408 West Ave, Port Orchard, WA 98366
- Price: $495,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,950
- See 1408 West Ave, Port Orchard, WA 98366 on Redfin.com
5849 Olive Ave Ne, Bremerton, WA 98311
- Price: $484,950
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,520
- See 5849 Olive Ave Ne, Bremerton, WA 98311 on Redfin.com
13977 Blackberry Ln Ne, Poulsbo, WA 98370
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,488
- See 13977 Blackberry Ln Ne, Poulsbo, WA 98370 on Redfin.com
18971 Soundview Blvd Ne, Suquamish, WA 98392
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 1,927
- See 18971 Soundview Blvd Ne, Suquamish, WA 98392 on Redfin.com
2270 Sw Rapids Dr, Port Orchard, WA 98367
- Price: $498,000
- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 1,744
- See 2270 Sw Rapids Dr, Port Orchard, WA 98367 on Redfin.com
1330 Se Casandra Loop, Port Orchard, WA 98366
- Price: $485,000
- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 1,226
- See 1330 Se Casandra Loop, Port Orchard, WA 98366 on Redfin.com
4224 Tracyton Beach Rd Nw, Bremerton, WA 98310
- Price: $491,000
- 3 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 1,296
- See 4224 Tracyton Beach Rd Nw, Bremerton, WA 98310 on Redfin.com
6516 Lake Dr, Bremerton, WA 98312
- Price: $495,000
- 3 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 1,130
- See 6516 Lake Dr, Bremerton, WA 98312 on Redfin.com
18872 Augusta Ave Ne, Suquamish, WA 98392
- Price: $490,000
- 2 bedrooms, 2.3 bathrooms
- Square feet: 1,722
- See 18872 Augusta Ave Ne, Suquamish, WA 98392 on Redfin.com
1922 Ne Fir St, Keyport, WA 98345
- Price: $499,000
- 2 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 1,495
- See 1922 Ne Fir St, Keyport, WA 98345 on Redfin.com
1349 Nolta Loop Ne, Bainbridge Island, WA 98110
- Price: $499,999
- 2 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 1,060
- See 1349 Nolta Loop Ne, Bainbridge Island, WA 98110 on Redfin.com
1339 Nolta Loop Ne, Bainbridge Island, WA 98110
- Price: $499,999
- 2 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 1,060
- See 1339 Nolta Loop Ne, Bainbridge Island, WA 98110 on Redfin.com
1341 Nolta Loop Ne, Bainbridge Island, WA 98110
- Price: $499,999
- 2 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 1,060
- See 1341 Nolta Loop Ne, Bainbridge Island, WA 98110 on Redfin.com
801 Pennsylvania Ave, Bremerton, WA 98337
- Price: $499,000
- 1 bedroom, 1 bathroom
- Square feet: 5,208
- See 801 Pennsylvania Ave, Bremerton, WA 98337 on Redfin.com
This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.